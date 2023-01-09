F1 kışın "tatil yapma zorunluluğu" getirmeyi düşünüyor

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Formula 1 takvimindeki yarış sayısı her geçen yıl artıyor ve 2023'te en az 23 yarış olacağı açıklandı. Eğer F1, Çin'e geri döner ya da onun yerine başka bir yarış atarsa, o zaman 24 yarış olacak.

Bu nedenle şampiyona organizatörleri, Formula 1 dünyasına "zorunlu bir kış tatili" getirme olasılığını değerlendiriyorlar.

Aslında bu iddia geçtiğimiz aylarda da ortaya atılmıştı fakat şimdi somut bir yapıya bürünmüş durumda.

Günümüzde kış tatillerinde bazı takımlar fabrikasını birkaç günlüğüne kapatıyor ancak bunu yapmaları yönünde herhangi bir zorunluluk yok.

Oysa yazın, takımların araç üzerinde çalıştığı tüm faaliyetlerden uzak kalmak zorunda olduğu zorunlu yaz tatili uygulaması var.

Şimdi F1 aynı şeyi kışın da yapmak istiyor. Buna göre kışın belirli süreçte takımların tatil yapması gerekecek ve araç üzerinde hiçbir şekilde çalışma yapamayacak.

Konu, tüm takımların yöneticilerinin bir araya geleceği Spor Danışma Komitesi'nin bir sonraki toplantısının gündemine dahil edilecek.

Eğer anlaşma sağlanırsa, zorunlu kış tatili uygulamasının yakında spor yönetmeliklerine dahil edilmesi bekleniyor.