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Formula 1 Haberler

F1 kış testlerine 39 gün kaldı

2023 Formula 1 kış testlerinin başlamasına artı sayılı günler kalmış durumda.

Ekleyen:
, Editör
F1 kış testlerine 39 gün kaldı
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Bu yıl kış testlerine yine çok kısa sürecek: Sadece 3 gün! Bu, 2022 ile kıyaslandığında 3 gün daha daha az olacağı anlamına geliyor.

Testler 23 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak ve üç gün sürecek. Sezonun ilk yarışı ise 5 Mart gibi çok erken bir noktada gerçekleşecek.

Sezonun ilk lansmanı 3 Şubat'ta yapılırken, takımların büyük çoğunluğu 10-17 Şubat tarihleri arasını seçmiş durumda.

F1 kış testlerinin ve sezonların başlangıç tarihleri/test sayıları:

Yıl Test başlangıcı Test süresi Sezonun başlangıcı
2023 23 Şubat 3 gün 5 Mart
2022 23 Şubat 6 gün 20 Mart
2021 2 Mart 3 gün 21 Mart
2020 19 Şubat 6 gün 5 Temmuz
2019 18 Şubat 8 gün 17 Mart
2018 26 Şubat 8 gün 25 Mart
2017 27 Şubat 8 gün 26 Mart
2016 22 Şubat 8 gün 20 Mart
2015 1 Şubat 12 gün 15 Mart
2014 28 Ocak 12 gün 16 Mart
2013 5 Şubat 12 gün 17 Mart
2012 7 Şubat 12 gün 18 Mart
2011 1 Şubat 17 gün 27 Mart
2010 1 Şubat 15 gün 14 Mart

Kış testlerinde kullanılan pistler:

Sez Test yeri
2023 Bahreyn
2022 Barselona, ​​​​Bahreyn
2021 Barselona
2020 Barselona
2019 Barselona
2018 Barselona
2017 Barselona
2016 Barselona
2015 Jerez, Barselona
2014 Jerez, Bahreyn
2013 Jerez, Barselona
2012 Jerez, Barselona
2011 Valensiya, Jerez, Barselona
2010 Valensiya, Jerez, Barselona

2023 kış test programı:

Kış testi programı
23-25 Şubat Bahreyn Yeni araçların ilk testi

2023 F1 lansman tarihleri:

Takım Lansman tarihi
Red Bull 3 Şubat
Williams 6 Şubat (Renk düzeni)
AlphaTauri 11 Şubat (Renk düzeni)
Aston Martin 13 Şubat
McLaren 13 Şubat
Ferrari 14 Şubat
Mercedes 15 Şubat
Alpine 16 Şubat
Alfa Romeo Açıklanmadı
Haas Açıklanmadı
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