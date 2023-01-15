F1 kış testlerine 39 gün kaldı
2023 Formula 1 kış testlerinin başlamasına artı sayılı günler kalmış durumda.
Bu yıl kış testlerine yine çok kısa sürecek: Sadece 3 gün! Bu, 2022 ile kıyaslandığında 3 gün daha daha az olacağı anlamına geliyor.
Testler 23 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak ve üç gün sürecek. Sezonun ilk yarışı ise 5 Mart gibi çok erken bir noktada gerçekleşecek.
Sezonun ilk lansmanı 3 Şubat'ta yapılırken, takımların büyük çoğunluğu 10-17 Şubat tarihleri arasını seçmiş durumda.
F1 kış testlerinin ve sezonların başlangıç tarihleri/test sayıları:
|Yıl
|Test başlangıcı
|Test süresi
|Sezonun başlangıcı
|2023
|23 Şubat
|3 gün
|5 Mart
|2022
|23 Şubat
|6 gün
|20 Mart
|2021
|2 Mart
|3 gün
|21 Mart
|2020
|19 Şubat
|6 gün
|5 Temmuz
|2019
|18 Şubat
|8 gün
|17 Mart
|2018
|26 Şubat
|8 gün
|25 Mart
|2017
|27 Şubat
|8 gün
|26 Mart
|2016
|22 Şubat
|8 gün
|20 Mart
|2015
|1 Şubat
|12 gün
|15 Mart
|2014
|28 Ocak
|12 gün
|16 Mart
|2013
|5 Şubat
|12 gün
|17 Mart
|2012
|7 Şubat
|12 gün
|18 Mart
|2011
|1 Şubat
|17 gün
|27 Mart
|2010
|1 Şubat
|15 gün
|14 Mart
Kış testlerinde kullanılan pistler:
|Sez
|Test yeri
|2023
|Bahreyn
|2022
|Barselona, Bahreyn
|2021
|Barselona
|2020
|Barselona
|2019
|Barselona
|2018
|Barselona
|2017
|Barselona
|2016
|Barselona
|2015
|Jerez, Barselona
|2014
|Jerez, Bahreyn
|2013
|Jerez, Barselona
|2012
|Jerez, Barselona
|2011
|Valensiya, Jerez, Barselona
|2010
|Valensiya, Jerez, Barselona
2023 kış test programı:
|Kış testi programı
|23-25 Şubat
|Bahreyn
|Yeni araçların ilk testi
2023 F1 lansman tarihleri:
|Takım
|Lansman tarihi
|Red Bull
|3 Şubat
|Williams
|6 Şubat (Renk düzeni)
|AlphaTauri
|11 Şubat (Renk düzeni)
|Aston Martin
|13 Şubat
|McLaren
|13 Şubat
|Ferrari
|14 Şubat
|Mercedes
|15 Şubat
|Alpine
|16 Şubat
|Alfa Romeo
|Açıklanmadı
|Haas
|Açıklanmadı
Ben Sulayem: "Ferrari'nin şampiyonluğu an meselesi"
Coulthard: "Perez artık Ricciardo'nun varlığını hesaba katmalı"
Son Haberler
McNish: "Yönetmelik değişiklikleri nedeniyle 2026 sezonu spora giriş için ideal"
Uzun süredir Audi bünyesinde bulunan eski Formula 1 pilotu Allan McNish, takımın spora girişi için 2026 sezonunun ideal olduğunu söylüyor.
Wolff: "Yeni araç, geçen sezonki eksiklikleri ele aldığımız bir araç olacak"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2023 sezonuna hazırlanırken geçen sezonki eksikliklerini de ele almaya çalıştıklarını, yeni aracın da buna göre şekilleneceğini söylüyor.
Steiner: "Schumacher'e yedek pilotluk teklif edemezdik"
Haas patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'e yedek pilotluk teklifi yapmamalarının nedenlerini açıkladı
AlphaTauri, yeni aracını 14 Şubat'ta piste çıkaracak
AlphaTauri, çarpışma testini başarıyla geçen yeni AT04 aracını ilk kez 14 Şubat'ta piste çıkarmayı planlıyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.