F1 kış testlerine 39 gün kaldı

Haberi dinle

Bu yıl kış testlerine yine çok kısa sürecek: Sadece 3 gün! Bu, 2022 ile kıyaslandığında 3 gün daha daha az olacağı anlamına geliyor.

Testler 23 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak ve üç gün sürecek. Sezonun ilk yarışı ise 5 Mart gibi çok erken bir noktada gerçekleşecek.

Sezonun ilk lansmanı 3 Şubat'ta yapılırken, takımların büyük çoğunluğu 10-17 Şubat tarihleri arasını seçmiş durumda.

F1 kış testlerinin ve sezonların başlangıç tarihleri/test sayıları:

Yıl Test başlangıcı Test süresi Sezonun başlangıcı 2023 23 Şubat 3 gün 5 Mart 2022 23 Şubat 6 gün 20 Mart 2021 2 Mart 3 gün 21 Mart 2020 19 Şubat 6 gün 5 Temmuz 2019 18 Şubat 8 gün 17 Mart 2018 26 Şubat 8 gün 25 Mart 2017 27 Şubat 8 gün 26 Mart 2016 22 Şubat 8 gün 20 Mart 2015 1 Şubat 12 gün 15 Mart 2014 28 Ocak 12 gün 16 Mart 2013 5 Şubat 12 gün 17 Mart 2012 7 Şubat 12 gün 18 Mart 2011 1 Şubat 17 gün 27 Mart 2010 1 Şubat 15 gün 14 Mart

Kış testlerinde kullanılan pistler:

Sez Test yeri 2023 Bahreyn 2022 Barselona, ​​​​Bahreyn 2021 Barselona 2020 Barselona 2019 Barselona 2018 Barselona 2017 Barselona 2016 Barselona 2015 Jerez, Barselona 2014 Jerez, Bahreyn 2013 Jerez, Barselona 2012 Jerez, Barselona 2011 Valensiya, Jerez, Barselona 2010 Valensiya, Jerez, Barselona

2023 kış test programı:

Kış testi programı 23-25 Şubat Bahreyn Yeni araçların ilk testi

2023 F1 lansman tarihleri:

Takım Lansman tarihi Red Bull 3 Şubat Williams 6 Şubat (Renk düzeni) AlphaTauri 11 Şubat (Renk düzeni) Aston Martin 13 Şubat McLaren 13 Şubat Ferrari 14 Şubat Mercedes 15 Şubat Alpine 16 Şubat Alfa Romeo Açıklanmadı Haas Açıklanmadı