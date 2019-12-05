F1, kış testlerinde takımların araçlarını gizlemesine izin vermeyecek
FIA tarafından kabul edilen kural değişikliğinin ardından Formula 1 takımlarının kış testlerinde araçlarını fanlardan ve takip takımlardan gizlemelerine izin verilmeyecek.
Her ne kadar Formla 1 kurallarında takımların yarış hafta sonunda araçlarını sergilemelerini zorunlu kılsa da, testler için böyle bir zorunluluk yoktu.
Bundan ötürü sezon öncesi testlerinde, sahip oldukları teknolojik çözümleri rakiplerinden gizlemek isteyen takımlar araçların veya garajların önüne kapaklar koyup, aracın görüntülenmesini engelliyorlardı.
Ancak FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, takımların araçlarını gizlemesini önleyen bir kural değişikliği kabul edildi.
Buna göre takımlar parçalarının üstünü kapatamayacak veya değişiklik yaparken bunu gizleyemeyecek.
Motorsport.com, değişiklik yapılırken veya garaja taşınırken motorların, vites kutularının veya radyatörleri gizlemenin artık mümkün olmayacağını, ayrıca pit yolunda yer alan yedek kanatların da üzerinin kapatılamayacağını öğrendi.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jonathan Noble
F1, kış testlerinde takımların araçlarını gizlemesine izin vermeyecek
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