F1, kirli havanın takibi zorlaştırması nedeniyle 2025'te değişiklik planlıyor!

Bazı sürücülerin mevcut nesil araçların birbirlerine yakın yarışmalarının önceki kurallar kadar zorlaştığı yönündeki şikâyetlerinin ardından, FIA'nın bu durumla ilgili olarak uyarıldığı ortaya çıktı.

FIA'nın mevcut zemin etkili makinelerin performansına ilişkin analizi, 2023 araçlarının, araçların birbirlerinin arkasından yakın giderken yaşadıkları yere basma kuvveti kaybı açısından 2022 için elde edilen kazanımların %50'sini kaybettiğini gösteriyor.

Bu durum, Carlos Sainz'in geçen hafta sonu İtalya Grand Prix'sinin ardından otomobillerle yarışmanın giderek zorlaştığı yönündeki yorumlarını destekliyor.

İspanyol pilot, "Takip etmenin zor olduğu 2021 veya 2020 gibi olmaya başladı." demişti.

Durumun önümüzdeki yıl düzelme olasılığı düşük olsa da, takımlara dayatılacak değişiklikler için artık çok geç olduğundan, FIA 2025 için ince ayarları değerlendiriyor.

Motorsport.com İtalya'ya özel bir röportaj veren FIA'nın tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis, aero performansındaki düşüşün ne kadar önemli olduğunu açıkladı.

Tombazis, "2021 F1 araçlarını ele alırsak, öndeki araçtan iki boy uzakta olmalarına bağlı olarak, [aero] yükün %50'sinden fazlasını kaybediyorlardı."

"2022 tek koltuklu araçlarda yükte sadece %20'lik bir azalma vardı. Ama şimdi yaklaşık %35'e ulaştık. Elbette bir kötüleşme söz konusu ve bu noktada Carlos haklı. Neye göre hareket etmemiz gerektiğini tespit ettik." dedi.

Takımlar halihazırda gelecek yılın araçları için çok fazla kaynak ayırmışken, FIA'nın 2024 için herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmasının adil olmadığı düşünülüyor - özellikle de takımlar bu tür çabalara direneceği için bu oldukça boşuna olacaktır.

Tombazis bunun yerine, 2025 yılı için uygun bir çözüm üzerinde çalışılacağını ve böylece sorunların çözüleceğini ve aero özelliklerinin iyileştirileceğini söylüyor.

Tombazis, "2025 için çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ön kanadın kenar plakası, zeminin yan tarafı ve tekerleklerin içindeki (fren kanallarının etrafındaki) kanatçıklar gibi araçların üzerinde çalışılacak bazı kısımlarını belirledik. Bu alanlarda biraz daha kısıtlayıcı kurallar koyabiliriz."

"Artık 2022'nin avantajına sahip olmadığımız açık ve bu nedenle yapılması gereken işler olduğunu biliyoruz." dedi.

Araçların birbirlerini takip etme kabiliyetindeki azalma, takımların hava akışını araçtan ve lastiklerden uzağa doğru iten dış yıkamayı artıran tasarımlar geliştirmek için çok çaba sarf etmelerinin bir sonucudur.

Araçların birbirlerini yakından takip etme kabiliyetlerini engelleyen şey, yere basma kuvveti oluşturan havanın dışarı atılmasıyla oluşan bu dış yıkama (türbülans) etkisidir.

Takımların dış yıkama etkisini artırmaya çalıştığı alanlardan biri ön kanattır. Ferrari hava akışını araçtan uzağa yönlendiren ön kanat boşluk ayırıcıları çalıştırmak için bir kural değişikliğinden yararlanmaya öncülük etti.

Tombazis, mevcut araç geliştirmelerinin yarış yönüne yardımcı olmayan yönleri olduğunu, ancak bunun FIA'nın müdahale edebileceği bir şey olmadığına inandığını söyledi.

Tombazis, "Bizi ikna etmeyen bir şey gördüğümüzde esnek karoser üzerinde hareket etme hakkına sahibiz, çünkü yönetmelik parçaların sert bir şekilde sabitlenmesi ve hareketsiz olması gerektiğini söylüyor. Gerçekte, bunun [kesinlikle] mümkün olmadığını biliyoruz, bu nedenle sağduyuyu uygulama hakkımız var."

"Yönetmelikler, araçlarda hoşumuza gitmeyen şeyler üzerinde hareket etmemize izin vermiyor. Aerodinamik düzenlemelerin yorumlanmasında şu anda hoşumuza gitmeyen birkaç husus var, ancak bir şeyi değiştirmek için geniş bir fikir birliği sağlamak üzere prosedürlerden geçmemiz gerekir."

"Bazen bir şeyleri değiştirmeye çalıştık ama her zaman istediğimiz sonucu elde edemedik. Düzenlemelerin %90'ının istediğimiz doğrultuda olduğuna ve geriye dönüp baktığımızda farklı bir şekilde yapabileceğimiz %10'luk bir kısım olduğuna inanıyorum." dedi.