F1, Kasım ayı için Jerez veya İstanbul GP seçeneklerine bakıyor olabilir

Formula 1, şimdiye kadar 13 yarışlık bir takvim açıkladı ve bu takvime Bahreyn ile Abu Dhabi yarışlarının eklenmesi planlanıyor.

Böylelikle takvimde yaklaşık 15-16 yarış olacak ve Chase Carey'in 15-18 yarışlık hedef rakamına ulaşılmış olunacak.

Fakat RaceFans.net'in haberine göre F1, Kasım ortasında 1997'den bu yana ilk Jerez yarışını gerçekleştirmeyi düşünüyor olabilir.

Alternatif olarak da İstanbul takvime dönebilir, hatta her iki pistte de birer yarış düzenlenebilir. Ardından Bahreyn ve Abu Dhabi'de birer yarış yaparak sezon noktalanabilir.

Böyle bir durumda takvimde toplamda 17 yarış olacak. Hatta Bahreyn'de çifte yarış düzenlenebilirse toplamda 18 yarış bile olabilir.

Haberde konuyla ilgili çok fazla detay yer almadı. Ancak bu yıl takvime Mugello, Portimao, Imola ve Nürburgring gibi normal takvimde yer almayan pistler eklendi.

İstanbul Park'ı işleten InterCity, F1'le görüşme halinde olduklarını doğrulamıştı.