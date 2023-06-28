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F1 karbon emisyonunu azaltmak için kendi padok elektrik santralini deneyecek

Formula 1, karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltmak amacıyla bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde kendi enerji tasarruflu padok elektrik santralini deneyecek.

Jonathan Noble
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A scenic view of the Red Bull Ring

Şampiyonanın 2030 yılına kadar net karbon sıfır olma hedefinin bir parçası olarak, F1 üst yönetimi daha sürdürülebilir çözümlerin getirilebileceği alanları araştırıyor.

Bu hafta sonu Red Bull Ring'de hayata geçirilecek olan bir fikir, emisyonları yaklaşık %90 oranında azaltabileceği umulan merkezi bir enerji üretim alanı.

Son virajın iç kısmında yer alacak olan bu alan; pit duvarı, zamanlama odaları ve ana yayın merkezi de dahil olmak üzere padok, garajlar ve pit şeridine elektrik sağlayacak.

Hidrolize bitkisel yağ (HVO) biyoyakıt ve 600 metrekarelik güneş panelleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir kaynaklardan elektrik alacak.

F1'in lojistik direktörü Ian Stone şunları söyledi: "Herkese tek bir sürdürülebilir elektrik santralinden elektrik sağlayacağız."

"Buradaki amaç temelde ekiplerin jeneratörlere bağımlı olmasını engellemek. Hepsi kendi ekipmanlarını getiriyor ve hepsi kendi jeneratörlerine yakıt sağlıyor çünkü yerel altyapı onları talep üzerine desteklemiyor."

"Bahsettiğimiz bu alanla ekipler için tüm kilit noktalara karmaşık bir elektrik dağıtım ağı kuracağız."

A scenic view of the Red Bull Ring, a spectator bank

A scenic view of the Red Bull Ring, a spectator bank

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stone'a göre bu alandan elde edilebilecek karbon emisyonu tasarrufuna ilişkin hesaplamalar oldukça çarpıcı.

"Tahminimize göre 2022 yılında [Avusturya Grand Prix'sinde] yaklaşık 200 ton CO2 üretilmişti." 

"Bu verileri aldıktan sonra bunu yaklaşık 10 ton CO2'ye düşürmeyi düşünüyoruz."

Avusturya'daki elektrik santralinin kullanımı şimdilik tek seferlik, ancak F1 bunun etkisini ve hafta sonundan elde edilen verileri analiz ederek gelecekteki etkinliklerde kullanılıp kullanılamayacağını görmek istiyor.

F1 ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) Başkanı Ellen Jones şunları ekledi: "Formula 1'in küresel anlamda iyi bir etki ve nüfuz yaratan yenilikleri teşvik etme yaklaşımı hibrit motorların ve sürdürülebilir yakıtların ötesine geçiyor."

"Bu yaklaşım, kendi operasyonlarımızı nasıl yürüttüğümüz de dahil olmak üzere yaptığımız her şeyi yönlendiriyor, Avusturya'daki deneme de bunun son örneği. Formula 1 ile kilit paydaşların yeni çalışma yöntemleri geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor."

"En son teknoloji ve yenilikleri kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla etkinlikleri daha sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek için yeni fırsatlar keşfetmeye devam ediyoruz."

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