F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

Montreal'in Kanada GP'yi gerçekleştirmeye yönelik tüm çabalarına rağmen yarış, Haziran ayında gerçekleştirilemeyecek ve Formula 1, daha önce duyurduğumuz üzere Türkiye ile görüşüyor.

İlk temas geçtiğimiz aylarda kuruldu ve duyurduğumuz üzere taraflar, görüşmelerde artı "ileri düzeye" gelmiş durumda.

RaceFans, bugünkü haberinde Türkiye'nin takvime girişinin F1 Komisyonu tarafından da görüşüleceğini yazdı.

F1 Komisyonu, bugün sprint yarışı, pilotlara yönelik maaş sınırı, bütçe sınırıyla ilgili boşluklar, genç sürücülere yönelik testlerin artırılması ve diğer pek çok konu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Habere göre taraftarların, bu toplantıda görüşeceği bir başka şey de Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşü olacak.

Geçen yıl Eifel Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Nurburgring de bu tarihlerde F1'e ev sahipliği yapmak için görüşmeler yapsa da, Intercity İstanbul Park'ın masaya koyduğu finansal teklifin çok daha iyi olduğu söyleniyor.

Bu kapsamda F1 Komisyonu, bugün gerçekleştireceği toplantı da, 13 Haziran'da yapılması planlanan Kanada GP'nin yerine İstanbul Park'a gitmeyi tartışacak.

6 Haziran'da Bakü yarışı yapılacak ve bu yarıştan sonra Türkiye'ye gelmek finansal anlamda takımların elini rahatlatacağı için, takımların da bu plana sıcak bakacağı düşünülüyor.