F1, Kanada GP'sinin risk altında olmadığını doğruladı!

Tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden birini yaşayan Quebec bölgesinde an itibariyle devam etmekte olan yangın sayısı 150!

Yangınlardan çıkan dumanlar Kanada'nın güneyine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru sürüklenirken, özellikle New York kirli hava nedeniyle artan sağlık endişelerinin ortasında kaldı.

Öyle ki, vatandaşlara açık hava faaliyetlerini kısıtlamaları tavsiye edilirken, bazı bölgelerde kirlilik önleyici maskeler dağıtılıyor.

Yangınlar nedeniyle Kanada GP'sinin de risk altına girdiğini söyleyebiliriz, nitekim Gilles Villeneuve pistinin bulunduğu Montreal'de de hava kalitesi son günlerde epey düştü.

Ancak yarış organizatörleri, yerel hükümet yetkilileri ve F1 yönetimi arasında bu hafta yapılan görüşmelerin ardından, yarışın iptal edileceğine yönelik tüm endişeler ortadan kalktı.

Perşembe günü konuşan bir F1 sözcüsü, "Yarış risk altında değil, şu anda Montreal'deki durumun ülkenin diğer bölgelerinden ve ABD'nin kuzeyinden farklı olduğuna dair tüm ilgili bilgiler bize temin edildi."

"Montreal'de hava kalitesi iyi durumda, dolayısıyla risk düşük." ifadelerini kullandı.

A view of the bridge and city sky line from a grandstand Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Montreal'e yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bulunan orman yangınları son günlerde kenti bir miktar etkilemekteydi, ancak kent sakinlerine evlerinde kalmaları ya da sosyal aktivitelerini kısıtlamaları gibi tavsiyeler verilecek bir seviyeye ulaşmamıştı.

Duman yolu üzerindeki Amerikan şehirlerinin durumu son 24 saat içinde kötüleşirken, Montreal'in hava kalitesi daha normal seviyelere döndü.

Önümüzdeki hafta için yapılan ilk tahminler, rüzgar yönünün dumanı Montreal'den uzaklaştırmaya devam edeceğini ve yağışların da yayılmayı daha da bastıracağını gösteriyor.