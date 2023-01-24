F1, Japonya'da yaşanan karmaşanın ardından kısaltılmış yarış puanlarında değişiklik yapacak

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Max Verstappen, geçen sene gerçekleştirilen Japonya GP'de Charles Leclerc'e son turda şikanı kesip avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 sn zaman cezası verilmesinin ardından F1 şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Leclerc'in 5 sn cezasıyla üçüncü sıraya gerilemesinin ardından Verstappen liderlikte artık yakalanamayacağı bir pozisyona geldi ancak o dakikalarda Red Bull pilotu dahil tam olarak neler olduğunun farkında değildi çünkü hem o hem de takımı, yarışın tamamı tamamlanamadığı için tam puan verilmeyeceğini düşünüyordu.

2021 Belçika GP'de yaşananların ardından, kısaltılmış yarış puanlarıyla alakalı yeni kurallar hayata geçmişti.

Buna göre 2 tur tamamlayan, yarış mesafesinin %25'inden daha az mesafe kat eden galibe 6 puan veriliyor.

Yarış mesafesinin %25 ile %50'si arasında tamamlandığında galibe 13 puan verilirken %50 ile %75 arası tamamlandığında 19 puan veriliyor. %75 mesafe geçildiğinde ise tam puan veriliyor.

Japonya GP 28 tur koşuldu. Bu, yarışın %52'sinin tamamlandığı manasına geliyordu. Buna göre Verstappen'in galibiyeti için 19, Sergio Perez'in ikincilik için 14, Leclerc'in ise üçüncülük için 12 puan alması gerekiyordu.

Ancak FIA kurallarında ekstradan "bu uygulamanın yarış durdurulur ve yeniden başlatılmazsa" işleme gireceği belirtiliyor. Japonya GP durdurulup daha sonra devam ettiği ve damalı bayrak sallandığı için o yarışta tam puan verilmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 pitstop Photo by: Red Bull Content Pool

Takımlar başlangıçta tam mesafeye ulaşmayan tüm yarışları kapsayacak şekilde kısaltılmış yarış kuralını amaçladığı için böyle bir uygulama rahatsızlık yarattı.

Geçen yıl İtalya'da düzenlenen FIA ödül galasında, Başkan Muhammed Ben Sulayem, Japonya'daki 'karmaşa' hakkında yorum yaptıktan sonra Red Bull takım patronu Christian Horner ile tuhaf bir fikir alışverişinde bulundu.

Ben Sulayem sahnedeyken, "Japonya'da tartışmalı bir olay olduğunu söylediniz ancak hayır. Puanlarla alakalı FIA suçlandı ancak o kuralları yazan FIA değildi, o kuralları takımlar yaptılar ve biz onları uyguladık." dedi.

FIA o yarışta kuralları yazıldığı gibi yorumlamış olsa da 2023'te bu konu hakkında bir düzenleme yapılacak.

Konuyla alakalı çalışmayı, FIA'ya F1'in yeni Sportif Direktörü olarak katılan Steve Nielsen yönetecek.

Motorsport.com'a konuşan Ben Sulayem, "Evet, bu kural değişecek. Sportif Direktör olan Steve, bu kuralları iyileştirecek."

"Japonya'ya dönecek olursak... Öncelikle, bir sonraki yarıştan önce yaşananlarla alakalı tam bir rapor hazırladık. Daha önce böyle bir şey hiç yapılmamıştı. O raporu FIA'nın internet sitesinde yayınladık."

"Puanlara gelecek olursak, kim o puanların uygulanmasını seçti? Takımlar. Kim o kuralları onayladı? Takımlar. Biz sadece onları uygulamak zorundaydık. Peki kim sorumluluğu üstlendi? Biz. Dürüst olalım. Nerede adalet? Söyleyin bana. Beni sinirlendiren şey bu." dedi.