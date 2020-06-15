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Formula 1 / Son dakika

F1, Japonya GP'nin yerine ikinci Çin GP veya Hanoi yarışını yapacak

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F1, Japonya GP'nin yerine ikinci Çin GP veya Hanoi yarışını yapacak
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 17:25

RaceFans'in kaynaklarına göre Formula 1 yönetimi, iptal edilen Japonya GP'nin yerine ikinci bir Çin Grand Prix'si ya da Vietnam Grand Prix'sini gerçekleştirmek istiyor.

Formula 1'in Asya ayağı büyük oranda tehlikeye girmiş durumda çünkü geleneksel olarak F1'e ev sahipliği yapan Japonya GP bu yıl yapılmayacak.

Çin GP, Formula 1 yönetiminden "iki yarış yapma" teklifi aldığını zaten açıkladı. Çin'e ek olarak ertelenen ama iptal edilmeyen Vietnam yarışı da kenarda duruyor.

RaceFans'e göre Formula 1 yönetimi Japonya'da boşalan yeri doldurmak istiyor ve bunun için iki aday var. Serinin ilk tercihi Çin'deki ilk yarıştan sonra Vietnam GP'yi düzenlemek olacak.

Fakat bu yarışı yapmak mümkün değilse o zaman Çin'de ikinci bir yarış yapılması hedefleniyor.

Vietnam'ın F1 yarışına ev sahipliği yapmak istediği fakat taraftarsız bir yarış yapmaya sıcak bakmadığı anlaşılıyor.

Eğer bir orta yol bulunamazsa Vietnam da takvimden düşecek ve Şanghay'da iki F1 yarışı gerçekleştirilecek.

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Editör Kemal Şengül

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