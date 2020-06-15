F1, Japonya GP'nin yerine ikinci Çin GP veya Hanoi yarışını yapacak

Formula 1'in Asya ayağı büyük oranda tehlikeye girmiş durumda çünkü geleneksel olarak F1'e ev sahipliği yapan Japonya GP bu yıl yapılmayacak.

Çin GP, Formula 1 yönetiminden "iki yarış yapma" teklifi aldığını zaten açıkladı. Çin'e ek olarak ertelenen ama iptal edilmeyen Vietnam yarışı da kenarda duruyor.

RaceFans'e göre Formula 1 yönetimi Japonya'da boşalan yeri doldurmak istiyor ve bunun için iki aday var. Serinin ilk tercihi Çin'deki ilk yarıştan sonra Vietnam GP'yi düzenlemek olacak.

Fakat bu yarışı yapmak mümkün değilse o zaman Çin'de ikinci bir yarış yapılması hedefleniyor.

Vietnam'ın F1 yarışına ev sahipliği yapmak istediği fakat taraftarsız bir yarış yapmaya sıcak bakmadığı anlaşılıyor.

Eğer bir orta yol bulunamazsa Vietnam da takvimden düşecek ve Şanghay'da iki F1 yarışı gerçekleştirilecek.