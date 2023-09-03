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F1, İtalya'nın iki GP'yi elinde tutup tutamayacağı konusunda karar verecek

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, İtalya'nın her yıl iki grand prix'ye ev sahipliği yapmaya devam edip edemeyeceği konusunda yakında bir karar vermeyi planlıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Monza start-finish line

Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'si ve Monza'daki İtalya Grand Prix'sinin her ikisinin de 2025 sezonuna kadar devam eden sözleşmeleri var, ancak bunun ötesinde her ikisi için de hiçbir garanti yok. 

Yarışlara ev sahipliği yapma hakkı için dünyanın dört bir yanından artan rekabet ve Spa-Francorchamps ve Zandvoort gibi diğer Avrupa yarışlarının rotasyona uğrayabileceği yönündeki öneriler nedeniyle İtalya'nın iki yarışı sürdürme şansı uzak görünüyor. 

İtalya GP'si öncesinde konuşan Domenicali, Monza ve Imola'nın uzun vadeli beklentileri konusunun yakın zamanda değerlendirileceğini söyledi. 

Domenicali, "Kısa vadede ele alınacak bir konu var, o da Formula 1'in İtalya'daki geleceğini değerlendirmek."

"Takvimde iki grand prix'i devam ettirebilecek kaynaklarının olup olmadığını ya da sadece bir tanesine mi odaklanacağımızı anlamamız gerekecek."

"Imola'ya teşekkür etmek istiyorum, çünkü organizatörler COVID gibi zor bir anda risk almaya hazırdı ve verdikleri taahhüdü yerine getirdiklerini teyit ettiler." dedi.

Monza, F1 şeflerinin taleplerini karşılamak amacıyla gelecek yılki yarış öncesinde tesislerin iyileştirilmesi çalışmalarına bu sonbaharda başlayacak. Bu çalışmaların pistin altında daha büyük tüneller, daha iyi ağırlama tesisleri ve daha iyi tribün alanlarını içereceği anlaşılıyor. 

Curva Parabolica, Monza

Curva Parabolica, Monza

Fotoğraf: Erik Junius

Domenicali bu tür iyileştirmelerin önemli olduğunu çünkü Monza'nın başka yerlerde beklenen standartlara ayak uydurduğunu görmek istediğini söyledi. 

Domenicali, "Bana tesiste gerekli yenileme çalışmalarının grand prix'nin bitiminden sonra başlayacağını teyit ettiler."

"Bu önemli bir adım çünkü gelecek yıl bir gelişme sinyali vermek gerekiyor."

"Monza'nın tarihi değeri tartışılmaz ama aynı zamanda hizmetler açısından da çağa ayak uydurmamız gerekiyor ve bu da yarış pistine gelenlerin ödediği fiyatlarla uyumlu olmalı. Önümüzdeki yıl içinde gelecekle ilgili net fikirlerimiz olacak." dedi.

Domenicali, Zandvoort gibi mekanların gösterdiği çabaya işaret ederken, seyirci deneyiminin kendisi için kilit bir unsur olduğunu da sözlerine ekledi. 

"Mali imkânları doğrultusunda altyapı inşa ederek büyük yatırımlar yapan ülkeler var."

"Ancak bir etkinliğin değerlendirilmesinde etkili olan başka hususlar da var ve eğlence açısından geçen hafta sonu Zandvoort'ta gördüklerimizin çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Seyircilerin eğlendirilme şekli inanılmazdı."

Roberto Chinchero'dan alıntılar 

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