"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

F1'le oldukça iyi bağlantılara sahip olan RaceFans'in haberine göre FIA ve F1, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 17 yarışlık takvimi onaylayacak.

Haberde daha önce Motorsport.com'un da açıkladığı üzere yarışın 15 Kasım'da yapılacağı yer aldı.

Ayrıca The Race de, İstanbul Park'ın herhangi bir FIA lisansına sahip olmasa bile anlaşmanın yapılması halinde bunun sadece bir formalite olacağına yer verdi.

Türkiye böylelikle 2011'den sonra ilk kez F1'e ev sahipliği yapmış olacak.

Buna göre F1, 1 Kasım'da Imola'ya gidecek ve 14 gün sonra da doğrudan İstanbul'a gelecek.

Türkiye GP, 15 Kasım tarihinde yapılacak ve ülkemizden de doğrudan Bahreyn'e gidecekler.

Bahreyn'de arka arkaya iki F1 yarışının yapılması ve sezonun 13 Aralık'ta Abu Dhabi'de noktalanması hedefleniyor.

Resmi açıklamanın en geç bir hafta içerisinde yapılacağı iddia ediliyor.