F1, İspanya'da iki yarış mı düzenleyecek?
Stefano Domenicali'nin Barselona'da olanlardan memnun olmasından ötürü İspanya'da iki yarış düzenlenebilir.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
2026 yılı, Barselona'nın İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapması için mevcut sözleşme kapsamındaki son yıl olacak ve ardından yarış Madrid'deki yeni bir piste taşınacak.
Fakat İspanyol bankası Santander ile yapılan anlaşma sonrası konuşan Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, basın toplantısında İspanya'da iki yarış olabileceğini ima etti.
Domenicali, "Gelecekte işbirliğimizi yenilemek için Barselona'da yaptıklarımızdan ve yapmakta olduklarımızdan çok memnunuz."
"Madrid'in sunduklarından da çok memnunuz. İspanya iyi bir dönemden geçiyor. Hayatta her şeyde olduğu gibi spor için de rekabet iyi." dedi.
Domenicali'ye yöneltilen bir diğer soru da Amerika'da dördüncü bir yarış düzenlenip düzenlenmeyeceğiydi.
Bu konuda şöyle dedi: "Dördüncü yarış doğru değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç yarış ideal."
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