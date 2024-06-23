İspanya GP'de strateji savaşı ihtimalini arttıran "garip" lastik deltası

Yarış öncesi olası sağanak yağışlar, güçlü bir erken pit ve hızlı ama kırılgan bir yumuşak lastik, Formula 1'in İspanya Grand Prix'sinde bazı strateji ihtimallerine kapı açtı.

Yüksek aşınma seviyesine sahip pistin takımları ve sürücüleri sıkıcı bir tek pit stopla muhafazakâr olmaya itmesinden ziyade, Barselona'da yaşananlar pek çok aksiyonu ve hatta bazı agresif üç stopları tetikleyebilir.

Bunun nedeni, F1 lastik tedarikçisi Pirelli'nin getirdiği üç hamur arasındaki tur süresi deltasının, tercih edilen yarış lastiğinin aslında yumuşak lastik olduğu anlamına gelmesidir - her ne kadar etkili bir şekilde tek turluk bir sıralama lastiği olduğu kabul edilse de.

C1 bileşiği olan sert lastik, çok fazla tempo sağlamadığı için tercih edilen bir seçenek olarak masadan kaldırıldı.

Bunun yerine, yumuşak lastik (C3) tur zamanı açısından çok daha iyi - orta lastiğe göre tur başına 1,2 saniye daha hızlı ve sert lastiğe göre yaklaşık 1,8 saniye daha iyi.

Pirelli baş mühendisi Simone Berra, "[C1] termal açıdan daha dayanıklı, ancak temelde C2 ve C3'e kıyasla oldukça yavaş... Bu nedenle C1 gerçekten kullanılmayacak. C1'i kullanmanın bir avantajını görmüyoruz."

"C3'ün tek turluk bir lastik olduğunu biliyoruz ama yine de C2'ye kıyasla çok daha yüksek bir tutuş seviyesi sağlıyor. Bu da daha uzun stintlerde, yavaşlamasına rağmen bir stint boyunca C2'den daha hızlı olduğu anlamına geliyor." diyerek bu konuyu açıkladı.

Takımları en çok aşınan lastiğe doğru itmesi muhtemel özellikler, lastiklere dikkat etmenin kritik olacağı bir öğleden sonrayı işaret ediyor - ancak erken piti kullanmak oyunun adı olabilir.

Kağıt üzerinde en hızlı strateji yumuşak/orta/yumuşak gibi görünse de, Pirelli'nin F1 ve motor sporları başkanı Mario Isola, yumuşak lastiğin sınırlamalarına rağmen böyle bir avantaja sahip olması nedeniyle tek pitin ihtimal dışı olduğunu düşünüyor.

"Hız konusunda sahip olduğunuz avantajın, takımları yarışın başında yumuşak lastiği seçmeye iteceğine inanıyoruz."

"Bu belki biraz garip görünüyor, çünkü deposu dolu ağır bir araçla bozunma seviyesini artırıyorsunuz. Ancak orta/sert strateji açısından [tek pit için], yönetim seviyesi o kadar yüksek ki uygun değil. Temel olarak, çok fazla zaman kaybedersiniz."

"Burada sollama yapmak da mümkün, dolayısıyla tek pitle ilerlemeye çalışmak için hızı çok fazla yönetmeye gerek yok."

"Yumuşak lastikteki bozulma seviyesi beklenenden daha yüksekse, üç pit olabileceği de doğru. Zaman açısından, üç pit ve iki pit tek pitten daha yakındır. Dolayısıyla, eğer bir seçim yapılacaksa, bu muhtemelen iki ile üç arasında olacaktır, bir ile iki arasında değil."

Lastikler Fotoğraf: Erik Junius

Yağmur etkisi

Bu hafta sonu şimdiye kadar serilen lastiklerin starttan önce beklenen sağanak yağmurla yıkanması halinde, takımların kendilerini ön plana çıkarma ve agresif bir üç pit stop kovalama olasılığı artabilir.

Isola şunları ekledi: "Yağmur yağar ve kaygan bir pistimiz olursa, kesinlikle aşınmayı hızlandırırız."

"Araçlar daha fazla kayacak ve özellikle ön sol dış omuzda oldukça fazla aşınacak. Kaygan bir pistte buna dikkat etmeleri gerekecek ve bu etkinin hızlandığını tahmin edebiliyorum."

Tüm bu faktörler bir araya gelerek pit stop pencerelerindeki zamanlamayı kritik hale getiriyor, çünkü sürücüler erken pitten faydalanmak ve aşınmış lastikleri olan rakiplerini geçmek için herhangi bir lastik performansı avantajından yararlanmak isteyecekler.

Isola şunları ekledi: "Erken pit güçlü çünkü aşınma oldukça yüksek, bu nedenle birisi bunu kullanmaya çalışabilir çünkü sollamak mümkün görünüyor."

"Yeni bir lastikle diğerlerinden farklı bir şey yapmaya çalışabilirsiniz. Şu da bir gerçek ki, eğer birisi erken durursa, diğerlerinin sadece stratejiyi kopyaladığını biliyoruz."

Geçmişte sollamanın neredeyse imkânsız olduğu bir yer olarak bilinen İspanya GP'si için bu kez beklentiler yoğun bir aksiyon - ve geçiş - yönünde.

Mercedes pilotu George Russell'ın dediği gibi: "Sollamanın o kadar da zor olacağını sanmıyorum çünkü burada çok fazla lastik aşınması var."

"Kendinizi sadece iki ya da üç tur dengelemeniz gerekiyor ve aniden, sadece lastikte, mücadele ettiğiniz sürücüye muhtemelen dört onda bir avantajınız olacak."

"Sonuçta, en hızlı sürücü 10 yarıştan 9'unu kazanacaktır. Singapur ya da Monako'da olduğu gibi liderliği ele geçirdiğinizde ne kadar yavaş olursanız olun bunu koruyabilirsiniz."