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Formula 1 / Meksika GP Haberler

F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Formula 1 ve FIA, gelecekte yağmur altında yarışmayı geliştirmek için bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı

Bu sene yapılan Belçika GP'sinde yarıştaki görüşün düşük olması nedeniyle yarış, yeşil bayrak koşulları altında koşulamadı ve güvenlik aracının ardında kısa bir süre koşulmasının ardından durduruldu.

2022 aerodinami paketini tasarlayan isimlerden biri olan F1 şef teknik patronu Pat Symonds, gelecek seneki kurallarda araçların çıkaracağı su spreyi etkisini çalışan isimlerden biri.

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, "Yağmur üzerine çok ilginç çalışmalar yapılmaya başlandı, su spreyi ve görüş konusunda."

"Pat Symonds ve bazı FIA çalışanları, son birkaç yarışta bazı sürücüler ile Spa'da yaşadıkları tecrübeler ve genel tecrübeleri hakkında konuştular, özellikle diğer araçlar ile yarışmış olan sürücülerle."

"Fernando (Alonso) ile olan konuşma oldukça ilginçti çünkü spor araçlarda yağmur altında yarışmanın, F1'e göre daha iyi olduğunu söyledi."

"Önlerinde bir cam ve silecek olması nedeniyle bunun oldukça zorlayıcı olduğunu düşünebilirsiniz ancak Fernando, araçtan çıkan spreyin daha farklı bir şekilde çıktığını söyledi." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Erik Junius

Brawn aynı zamanda 2022 paketinin daha az sprey çıkaracağı üzerine ortak bir beklenti olduğunu da belirtti.

Brawn, "Yeni araçlardaki spreyi çalışacağız. Gelişen bazı şeyler olabileceğine dair düşünceler var ancak bu durum kesinlikle inceleyeceğimiz bir şey olacak, olan şeylerin nasıl değişeceğini göreceğiz."

"Yağmur altında yarışmanın en büyük iki zorluğu görüş ve araçların yol tutuşu. Lastikler için kızaklama büyük bir sorun ve bunu belirli bir noktaya kadar çözebiliyorsunuz, bunun üzerine çıktığında çözülemez bir duruma geliyor."

"Ancak görüş bizim geliştirebileceğimiz bir şey ve bu da bizim gözlemlediğimiz şeylerden biri olacak, bunu geliştirip geliştiremeyeceğimizi görmemiz gerekecek." dedi.

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