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Formula 1 / Son dakika

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

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F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
Ekleyen:
, Editör

Japon AS-WEB'in haberine göre Formula 1, iptal edilebilecek yarışların yerine potansiyel adaylar belirliyor. Bu adaylar arasında İstanbul Park da var.

Formula 1 şu anda 23 yarışlık bir takvim belirlemiş durumda ve geçen yıl yaşananlardan sonra finansal anlamda iyi bir duruma gelebilmek için bu 23 yarışlık takvimi korumak istiyorlar.

Ancak COVID-19 nedeniyle mevcut takvimde yer alan bazı yarışların yeri daha şimdiden değiştirildi.

Avustralya yıl sonuna ertelenirken, Çin GP süresiz olarak ertelendi ki muhtemelen iptal edilecek gibi duruyor.

Çin'in takvimdeki yerini Imola aldı. Vietnam'dan boşalan yere ise büyük ihtimalle Portekiz GP geçecek. Yine de takvimin mevcut kısıtlamalar ve COVID-19 şartları altında böyle devam etmeyeceği neredeyse kesin gibi.

Japon AS-WEB'in haberine göre F1, iptal edilebilecek olası yarışların yerine çeşitli adaylar belirlemiş durumda.

Habere göre F1'in seçenekleri arasında Jerez, Mugello, Nürburgring, İstanbul ve Hockenheim var.

Jerez, İspanya'yı vuran üçüncü COVID-19 dalgasının daha az etkilendiği bir bölgede yer alıyor ve bundan ötürü F1 için olası adaylardan birisi olacak.

Mugello ve Nürburgring zaten geçen yıl takvimin bir parçası olmuşlardı. Bu yıl da takvimde kalmak istedikleri biliniyor.

Habere göre Intercity İstanbul Park, arka arkaya ikinci yılda da yarışa ev sahipliği yapmak için çok çalışıyor. Yerel organizatörlerin de bu yarış için FOM'a ödeme yapmaya hazır olduğu düşünülüyor.

Haberde ayrıca Hockenheim'ın da 2020 takviminde yer almasa bile, minimum bir ev sahipliği yapma ücretiyle takvime girmek istediğine de yer verildi.

Eğer tüm bu yarışlar gerçekleşmezse, o zaman bazı pistlerde iki yarış yapılabilir.

Örneğin Fransa iptal edilirse Red Bull Ring'de iki yarış yapılabilir ya da son zamanlarda konuşulduğu üzere Bahreyn'de iki yarış gerçekleştirilebilir.

Tüm bunlar F1'in, gelirleri yüksek tutmak amacıyla 23 yarışlık takvimi korumakta kararlı olduğunu gösteriyor.

 

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Editör Kemal Şengül

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