F1, Imola’daki iki günlük hafta sonu formatını açıkladı

Imola, koronavirüs pandemisinin yarattığı krizle beraber, takvime sonradan eklenen dört pistten biri olarak 14 sene sonra F1 takvimine döndü.

İtalya’da bulunan pistin takvimdeki yeri, geçtiğimiz ay açıklandı. F1, Portimao’dan hemen sonra gerçekleştirilecek olan Imola yarışının, Portekiz’deki pist ile aralarında yaklaşık 2400km mesafe bulunması nedeniyle, takımlara fazladan bir gün dinlenme süresi verdi. Böylece Imola’da cuma günü sürüş yapılmayacak.

Emilia-Romagna GP’sinde 90 dakikalık tek bir antrenman seansı gerçekleştirilecek ve bu seans 31 Ekim Cumartesi günü TSİ 11:00’de başlayacak. Sonrasında ise TSİ 15:00’te sıralama turları her zamanki formatla gerçekleştirilecek.

Yarış, pazar günü TSİ 14:10’da başlayacak ve bu, Avrupa yarışlarının normal saatinden iki saat erken olacak.

Imola’nın bu kendine has programı, geçen haftaki Silverstone yarışında tartışılmıştı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Imola'daki ilk günde ekstra antrenman seansı olmasını umduğunu söyledi.

Geçen hafta yapılan sıralama seansı sonrasında konuşan Seidl şu açıklamalarda bulundu: "Imola'nın iki günlük bir organizasyon olacak olması, bizim için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor, bence hâlâ formatın detayları konusunda tartışmalar devam ediyor."

"Sanırım Cumartesi sabahı daha çok zamana sahip olacağız çünkü bana göre cumartesi günü sıralamalar, pazar günü ise yarış olmak üzere hafta sonunun iki önemli etkenine sahip olmalıyız."

"Ancak tabii ki de sıkıştırılmış program bizim için ek bir zorluk olacak, ancak herkes için de yeni bir şey olacak ve bu yüzden bu zorlukla ne kadar iyi bir şekilde başa çıkabileceğimizi görmemiz gerekiyor."

Formula 2 takviminin, Eylül'de yapılacak olan Rusya GP'sinde sona ermesi ve yenilenen Formula 3 takviminin 11-13 Eylül tarihleri arasındaki Mugello yarışı ile sonlanacağı öngörülürken, bu kategorilerde Imola hafta sonunun programı belirsizliğini korumakta.