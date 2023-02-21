F1, Imola'da battaniyeye ihtiyaç duymayan yeni yağmur lastiğine geçecek!

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Sürücüler tarafından yoğun şekilde eleştirilen mavi logolu yağmur lastiğinin yapısında yapılan bu değişim, F1 organizasyonunun Londra'da düzenlediği F1 Komisyonu'nun bugünkü toplantısında resmen onaylandı.

F1/FIA tarafından yapılan açıklamada "Pirelli, takımların desteğiyle gerçekleştirdiği başarılı testlerin ardından önceki versiyondan çok daha iyi performans gösteren bir lastik üretti; Bu lastik türü, battaniye kullanımı gerektirmiyor." denildi.

Yeni lastik, kış boyunca çeşitli takımlar tarafından gerçekleştirilen seansların ardından hazırlandı ve başlangıçta hem ıslak hem de kuru zemin lastikler için battaniye kullanımının yasaklanacağı 2024 yılı için planlanmıştı. Sonrasında bu lastiğin 2023 yılında kullanılmasına karar verildi.

Islak zemin lastikleri ve görüş problemleri, son birkaç yıllık dönemde sık sık gündeme geldi. Bunların en üst noktası 2021 Belçika GP'di.

F1 Komisyonu ayrıca, sprey etkisini azaltmak için tasarlanan çamurluk gibi çeşitli formüllerin, bu sezonun ortasında test edileceğini doğruladı.

FIA, takımların bu konuda kendilerine verdiği destek için minnettar olduğunu, bu kapsamda yapılan araştırmaların ve harcamaların bütçe sınırı ya da rüzgar tüneli kullanım kısıtlamasına girmemesi için bir yönerge hazırlandığını belirtti.

Önerilen çözümlerin testi için yılın ikinci veya üçüncü çeyreği işaret edildi.