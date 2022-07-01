F1, ilk antrenmanda Norris'in aracında "pedal kamerasını" deneyecek

Haberi dinle

Formula 1, sporun görselliğini artırmak için sürekli olarak yeni teknolojilere başvuruyor ve elindeki teknolojileri geliştiriyor. Geçen yıl kask kamerasını döndüren F1, şimdi Silverstone'daki ilk seansta pedal kamerasını test edecek.

Bu kamera, Lando Norris'in aracına yerleştirildi ve taraftarlara Silverstone'da İngiliz sürücünün en hızlı turunda ayaklarını nasıl kullandığını gösterecek.

Sadece ilk seansta kullanılacak olan bu kameraya ait görüntüler, seans içerisinde TV yayında gösterilecek. Eğer test başarılı geçerse, ki öyle olması bekleniyor, sezonun ilerleyen kısmında diğer takımlar tarafından da kullanılması bekleniyor.

Formula 1'in medya kısmından sorumlu olan Dean Lock, "Bu, taraftarları spora daha da yakınlaştırmak istediğimiz bir yenilik."

"Bunu kendi ülkesinde yapılan yarışta Lando'nun aracında deneyebilmek harika, umarım taraftarlar bu kameradan keyif alır." dedi.

F1 böylelikle 2000 Belçika Grand Prix'sinden bu yana ilk kez pedal kamerasını test etmiş olacak. O dönem bu kamera Pedro de la Rosa'nın aracında yerleştirilmişti.

Bu kamera ilk olarak 1993 yılında Ukyo Katayama'nın Tyrrell'ında denendi.

F1 son dönemde kask kamerasına geçmesinin yanı sıra, İspanya GP'de drone yardımıyla görüntü almaya başlamıştı.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images