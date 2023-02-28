F1 ile Tottenham Hotspur 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı

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Son dönemde çeşitli alanlardan birçok şirketle stratejik ortaklıklara imza atan Liberty Media ve F1 yönetimi, bu kez rotasını futbol endüstrisine çevirmiş vaziyette.

Bu amaç doğrultusunda küyük bir adım atan F1, Premier League'in önemli ekiplerinden Tottenham Hotspur ile 15 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Oldukça önemli maddeler içeren anlaşmanın en önemli kısmı hiç şüphesiz ki seri yönetiminin bir elektrikli karting tesisi kurmaya karar vermesi, nitekim anlaşma kapsamında son teknoloji Tottenham Hotspur Stadyumu'nun altına Londra'nın en büyük kapalı karting pisti kurulacak!

Avrupa'da türünün tek örneği olacak yüksek teknolojili stadyum içi tesis, yetişkinler ve gençler için iki ayrı pisti içinde barındırıyor olacak. Tesisin gelecekte ulusal karting şampiyonası yarışları için cazip bir mekan haline gelmesi bekleniyor.

Stadyumun altında yer alan Güney Tribünü'nde yer alacak tesiste ayrıca interaktif motor sporları etkinlikleri ile yiyecek ve içecek satış noktaları da bulunacak.

İki taraf, motor sporları yetenek havuzunu genişletmeyi ve gelecek nesil F1 sürücülerinin belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir sürücü akademisi programı da yürütecek.

Ortaklığın bir parçası olarak F1, Tottenham Hotspur ile çevresel sorumluluğu teşvik eden sürdürülebilirlik girişimleri konusunda da işbirliği yapacak. F1'in 2030 yılına kadar karbon nötr olabilme hedefi, Tottenham Hotspur'un 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yarıya indirme ve 2040 yılına kadar karbon nötr olabilme hedefleriyle yakından örtüşüyor.

Oscar Piastri, competes against young kart racers at Todd Road Karting Circuit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Sporumuzu büyütmeye devam ederken, Tottenham Hotspur gibi dünyaca ünlü markalarla ortaklık kurmak motor sporlarını yeni ve daha çeşitli kitlelere ulaştırmak açısından önemli."

"Karting pisti, dünyanın her yerinden ailelerin, arkadaşların ve hevesli sürücülerin ziyaret etmek isteyeceği bir yer olacak, ayrıca motor sporları dünyasına erişilebilir bir giriş noktası sunacak."

"İki taraf da hayat değiştiren kariyer fırsatları yaratma, çeşitliliği teşvik etme ve yakın zamanda duyurulan F1 Akademisi gibi kapsayıcılık ve çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi gibi konularda hevesli, zaman içinde tüm bunları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tottenham Hotspur Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Levy ise, "Bu stadyumu inşa ettiğimizden bu yana hedefimiz her zaman bu alanda sınırları ne kadar zorlayabileceğimizi görmek olmuştur."

"Amacımız yıl boyunca dünyanın dört bir yanından insanları çekecek dünya standartlarında deneyimler sunmak. Spor ve eğlence dünyasının en büyük isimlerini Londra N17'ye getirmeyi başardığımız için son derece heyecanlıyız"

"F1 ile kurduğumuz bu uzun vadeli ortaklığın küresel, ulusal ve yerel toplumlarımız için getirecekleri konusunda heyecanlıyım." dedi.