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Formula 1 Son dakika

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Formula 1, bir başka önemli düzenlemeyi daha açıklığa kavuşturmuşa benziyor. 2022 yılıyla beraber sıralama turlarında son bölüme kalan 10 pilot, yarışa ikinci bölümde kullandıkları lastiklerle başlamak zorunda kalmayacak. Sürücüler artık istedikleri lastiklerle başlamakta özgür olacak.

F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırdı!
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Formula 1, sekiz yıl sonra sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor ve pilotların yarışa başladıkları lastiklerle alakalı kural kalkıyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölüme kalan sürücülerin, yarışa ikinci bölümde kullandıkları lastiklerle başlamaları yönündeki kural kaldırıldı.

Karar, Strateji Danışma Komitesi'nin son toplantısında onaylandı ve yeni sportif düzenlemelerde uygulanacak.

2014 yılında uygulamaya konulan bu kural nedeniyle en hızlı takımlar daha büyük bir avantaja sahip oldular.

Yarışın başlangıcında farklı stratejiler olsa da genellikle en iyi takımlar her zaman son bölüme daha sert lastiklerle kalıp, yarışın başlangıcı için avantaj elde ettiler. Kural, son bölüme kalmayı başaran orta grup takımlarını cezalandırırken, bazı takımlar strateji özgürlüğü için bilerek son bölüme kalmamayı seçtiler.

Düzenleme değişikliğinin farklı stratejilere yol açıp açmayacağı şimdilik belirsiz. İlk yarışlarda durum böyle olabilir çünkü takımlar henüz yeni nesil 18 inç lastikler hakkında pek de bilgi sahibi değiller. Fakat zaman ilerledikçe takımlar temelde aynı lastikleri seçebilir.

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