Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1 için ters gridli yarış planları hâlâ masada

paylaşım
yorumlar
F1 için ters gridli yarış planları hâlâ masada
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
12 Haz 2020 09:36

Ross Brawn, Formula 1'in henüz ters gridli yarış planlarından vazgeçmediğini, 2021 için bu ihtimalin seçenekler arasında yer aldığını söyledi.

Formula 1, bu seneki iki yarış gerçekleştirilecek pistlerde 2. yarış sıralamalarının ters grid sıralamasıyla belirlenmesi için çabaladı ancak bunun için tüm takımların onay vermesi gerekiyordu. Mercedes'in teklife karşı çıkmasıyla bu plan rafa kaldırıldı.

F1, gelecek sene bu fikri tekrar gündeme getirmek istiyor. Gelecek seneki kural değişikliği için tüm takımların onay vermesi gerekmediği için F1'in işi daha kolay olacak gibi görünüyor.

Resmi F1 sitesine konuşan Brawn, "Ters gridli yarış planları gelecek sene için hâlâ gündemimizde." dedi.

Bir diğer reddedilen öneri ise, koronavirüs nedeniyle olası bir ters durumda pilotların ya da takımların tüm şampiyonada yer alamaması ihtimaline karşı belli sayıda yarış sonucunu silmekti.

Brawn, bu durumda değişiklik yapmayı iyi gerekçelerle değerlendirdiklerini ancak şovu etkileyebilecek kasıtlı oyunların olabileceği nedeniyle vazgeçtiklerini söyledi.

Brawn, "Bir ara şartlara göre bir ya da iki yarış sonucunu iptal etmenin uygun olup olmayacağını düşündük."

"Ancak sorun şu ki, takımlar bu konuyu kullanmaya çalışabilirdi. Bu durumu nasıl fırsata çevirebileceklerini düşünebilirlerdi. Yani muhtemelen puan kazanamayacakları yarışlarda yarışı bitirmemeye karar verebilirlerdi."

"Bu da Formula 1 için kötü bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olurdu. Birkaç yarış sonucunu iptal etsek, bu konuda kurallara uygun bazı oyunlar olabilirdi. Bu yüzden, özellikle kısaltılmış takvim olduğu için tüm sonuçların olduğu gibi kalmasının daha iyi olacağına karar verdik." dedi.

1991 sezonuna kadar pilotlar şampiyonada kötü oldukları belli sayıda yarışların yarış sonuçlarından kaldırılmasını istiyordu. 1984 ile 1990 yılları arasında 5 yarış için bu hak veriliyordu. Ancak 1991'de ilk dünya şampiyonasından itibaren kullanılan ancak zaman zaman değiştirilen bu kural kaldırılmış oldu. Yani pilotların tüm sonuçları, şampiyonada hesaba katıldı.

1990 sezonunun son yarışı Adelaide'da kazanan Nelson Piquet, 5 yarış sonucunu çıkarmak zorunda kaldığı için 1 puan kazandığı yarışlardan birisini silmek zorunda kalmıştı.

Sonraki haber
Giovinazzi: "Ferrari'de yarışma vaktim henüz gelmedi"

Önceki haber

Giovinazzi: "Ferrari'de yarışma vaktim henüz gelmedi"

Sonraki haber

Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı

Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!

3s
2
Formula 1

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

3
Formula 1

Giovinazzi: "Ferrari'de yarışma vaktim henüz gelmedi"

2s
4
Formula 1

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı

5
Formula 1

Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"

Son Videolar

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Son Haberler

Norris: "Irkçılığa karşı olduğum için insanlar beni takipten çıkıyor"
F1

Norris: "Irkçılığa karşı olduğum için insanlar beni takipten çıkıyor"

Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı
F1

Red Bull, F1 fabrikasını 63 gün sonra tekrar açtı

F1 için ters gridli yarış planları hâlâ masada
F1

F1 için ters gridli yarış planları hâlâ masada

Giovinazzi: "Ferrari'de yarışma vaktim henüz gelmedi"
F1

Giovinazzi: "Ferrari'de yarışma vaktim henüz gelmedi"

Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!
F1

Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.