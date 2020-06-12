F1 için ters gridli yarış planları hâlâ masada

Formula 1, bu seneki iki yarış gerçekleştirilecek pistlerde 2. yarış sıralamalarının ters grid sıralamasıyla belirlenmesi için çabaladı ancak bunun için tüm takımların onay vermesi gerekiyordu. Mercedes'in teklife karşı çıkmasıyla bu plan rafa kaldırıldı.

F1, gelecek sene bu fikri tekrar gündeme getirmek istiyor. Gelecek seneki kural değişikliği için tüm takımların onay vermesi gerekmediği için F1'in işi daha kolay olacak gibi görünüyor.

Resmi F1 sitesine konuşan Brawn, "Ters gridli yarış planları gelecek sene için hâlâ gündemimizde." dedi.

Bir diğer reddedilen öneri ise, koronavirüs nedeniyle olası bir ters durumda pilotların ya da takımların tüm şampiyonada yer alamaması ihtimaline karşı belli sayıda yarış sonucunu silmekti.

Brawn, bu durumda değişiklik yapmayı iyi gerekçelerle değerlendirdiklerini ancak şovu etkileyebilecek kasıtlı oyunların olabileceği nedeniyle vazgeçtiklerini söyledi.

Brawn, "Bir ara şartlara göre bir ya da iki yarış sonucunu iptal etmenin uygun olup olmayacağını düşündük."

"Ancak sorun şu ki, takımlar bu konuyu kullanmaya çalışabilirdi. Bu durumu nasıl fırsata çevirebileceklerini düşünebilirlerdi. Yani muhtemelen puan kazanamayacakları yarışlarda yarışı bitirmemeye karar verebilirlerdi."

"Bu da Formula 1 için kötü bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olurdu. Birkaç yarış sonucunu iptal etsek, bu konuda kurallara uygun bazı oyunlar olabilirdi. Bu yüzden, özellikle kısaltılmış takvim olduğu için tüm sonuçların olduğu gibi kalmasının daha iyi olacağına karar verdik." dedi.

1991 sezonuna kadar pilotlar şampiyonada kötü oldukları belli sayıda yarışların yarış sonuçlarından kaldırılmasını istiyordu. 1984 ile 1990 yılları arasında 5 yarış için bu hak veriliyordu. Ancak 1991'de ilk dünya şampiyonasından itibaren kullanılan ancak zaman zaman değiştirilen bu kural kaldırılmış oldu. Yani pilotların tüm sonuçları, şampiyonada hesaba katıldı.

1990 sezonunun son yarışı Adelaide'da kazanan Nelson Piquet, 5 yarış sonucunu çıkarmak zorunda kaldığı için 1 puan kazandığı yarışlardan birisini silmek zorunda kalmıştı.