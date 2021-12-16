F1 için kritik 48 saate girilirken, Verstappen şampiyonluk kupasını bu akşam alacak

Verstappen, her yıl sezon sonunda düzenlenen FIA Ödül Töreni etkinliği kapsamında bugün, 2021 Formula 1 Sürücüler Şampiyonluğu kupasını alacak ve resmen şampiyon sayılacak.

Hem Max hem de Red Bull, unutulmayacak bir geceye hazırlanırken, F1 hâlâ Yas Marina'da güvenlik aracı periyodu sonrasında yaşanan olaylar ve bunun yankılarıyla uğraşmaya devam ediyor.

Mercedes, F1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin kurallar dışına çıkmasından ve normal prosedürleri uygulamamasından dolayı çok öfkeli.

Masi'nin yarış sonunda belli isimlerin turlarını geri almasına izin vermesi ve yarışı, kurallarda belirtilenden daha erken başlatması, bunun da Verstappen'in son turda zafere ulaşmasını sağlaması, Mercedes'in protestosuna yol açtı.

FIA hakemleri, Masi'nin güvenlik aracının kullanımı konusunda tam yetkiye sahip olduğunu belirtip, Mercedes'in şikayetlerini geri çevirse de, Mercedes'in kararı temyize götürme niyetini bildirmesi, işleri karmaşık hale getirdi.

FIA Ödül Töreni için hazırlıklar sürerken, tüm gözler Mercedes'in temyize gidip gitmeyeceğine ve hatta Paris'teki kutlamalara katılıp katılmayacağına çevrildi.

Takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşan Mercedes, hem W12'yi hem de Nyck de Vries'ın Formula E'de şampiyonluğa ulaştığı Formula E aracını, normalde ödül töreni zamanı yapılan fotoğraf çekimine göndermedi.

Kural kitabında, sürücülerin bu törene katılması zorunlu olsa da, Mercedes temsilcilerinin perşembe gecesi Ödül Töreni'ne katılıp katılmayacakları belirsiz.

Temyiz tarafında ise Mercedes'ın FIA kararını resmi olarak temyize götürüp götürmeyeceğine ilişkin kararın, bugün TSi 22:00'ye kadar vermesi gerekiyor. Alman üretici şu anda tamamen farklı düşüncelere sahip. Bir yanda pazar günü yaşananlara çok tepkililer. Bu da F1'in yönetilme şekli ve kural kitabının uygulanışıyla alakalı yeni sorular ortaya çıkıyor.

Aynı zamanda olayı temyize götürmezlerse, konunun unutulma riskli olacak ve gelecek için kötü bir emsal olacak. Mercedes eğer temyiz yolunu seçerse, şampiyonunun sonucunu değiştirecek böyle bir sürecin, sporun imajına zarar verebileceğinin de farkında.

FIA, çarşamba gecesi yaptığı açıklama ile, pazar günü yaşananlarla alakalı soruşturma başlattığını ve bu konunun kapsamlı şekilde inceleneceğini duyurmuştu. FIA'nın bu açıklaması, Mercedes'e temyize gitmeseler bile konunun ele alınacağı konusunda umut veriyor olabilir.

Diğer tarafta Hamilton, Abu Dhabi'de kaçırdığı şampiyonluktan bu yana herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayan Hamilton, hiçbir yere röportaj vermedi. Aynı şekilde Mercedes de normalde çok aktif kullandığı sosyal medya üzerinden hiçbir paylaşım yapmadığı gibi, açıklamada da bulunmadı.

Toto'nun eşi ve Venturi Formula E takımının CEO'su Susie Wolff, perşembe sabahı attığı bir tweet ile, hafta sonu yaşananlarla alakalı görüşlerini paylaştı.

Bu açıklamada, Verstappen ve Red Bull'un zaferi hak ettiğini açıkça belirtti ancak şampiyonluğun kazanılma şeklinin doğru olmadığını belirtti.

Susie, şöyle yazdı: "F1'de bir kuralı, daha önce hiç yapılmamış şekilde uygulayan yönetim organı içindeki bir kişinin aldığı karar, tek başına F1 sürücüler şampiyonasının sonucunu belirledi. Kurallar kurallardır, bir yarışın sonunda bir kişinin isteğiyle değiştirilemezler."

"Son yarış hafta sonundan önce hem takımların hem de sürücülerin kazanmayı hak ettiğini hissettim. Tartışmayla sonuçlanmayacağını umduğumuz tarihi bir yarış, bir gösteri olacaktı. Fakat olmadı."

"Olanları anlamak zor ve midemi bulandırıyor. Mağlubiyetin kendisi değil, Max veya Red Bull değil, onlar galibiyeti hak ettiler, her zaman kazanmama ihtimalimizin yüksek olduğunu biliyorduk. Fakat Lewis'e karşı böyle bir hırsızlık yapılması beni tam bir inançsızlık içerisinde bıraktı."

"Gelecek yılın Mart ayına kadar, özünde sportif dürüstlük ve adalet olan bir yönetim organı olmasını umuyorum, böylece F1'e yeniden sevgi duyabilirim."

Mercedes'in temyizle alakalı nihai kararı ne olursa olsun, Cuma günkü FIA başkanlık seçiminin sonucu da ileriye devam etmek adına kritik olacak.

Graham Stoker ve Muhammed ben Sulayem'in karşı karşıya geldiği seçimin kazananı, Cuma öğleden sonra Paris'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orada söylenenler, yeni başkanın Abu Dhabi'de yaşananlara tepkisi, yeni yönetimin konuları ele almaya ve F1'in imajına verilen zararı önlemeye karşı olan istekliliği de kritik olacak.

Taraftarlar, takımlar ve basın, Abu Dhabi'de yaşananların gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak için ders alınması ve harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleştiler.