Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

F1, Horner soruşturması hakkında yorum yapmayı reddetti

F1, Red Bull'un takım patronu Christian Horner'a karşı başlattığı soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull Content Pool

Red Bull GmbH'nin Horner'a karşı soruşturma başlattığı haberi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Horner'ın 'uygunsuz bir davranışı' sebebiyle soruşturmanın açıldığı biliniyor ve konu hakkında herhangi bir detay verilmiyor.

Horner geçtiğimiz cuma günü Londra'da duruşmaya katıldı ancak dava henüz bir karara varılmadı.

Çoğu kişi Red Bull takım patronunun takımdan ayrılacağını iddia etse de Horner, 2024 araç lansmanında ilk kez kamuoyuna konuştu. Takım patronu, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek istifa etmeyeceğini açıkça dile getirdi.

F1, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ve iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Red Bull'un takımdaki iç iddialarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlattığını not ettik."

"Adil ve kapsamlı bir sürecin ardından soruşturmanın en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını umuyoruz."

"Şu anda daha fazla yorum yapmayacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Allison: "Zirveye geri dönme mücadelesi çok eğlenceli"
Sonraki haber Berger: "Hamilton ve Ferrari, yeni bir dominasyon başlatabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

Formula 1

FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

Van der Garde: "RB20 bu tasarımla 'roket gibi' olacak"

Van der Garde: "RB20 bu tasarımla 'roket gibi' olacak"

Formula 1

Van der Garde: "RB20 bu tasarımla 'roket gibi' olacak" Van der Garde: "RB20 bu tasarımla 'roket gibi' olacak"

Steiner, artık 'hamster çarkından' uzakta olduğu için mutlu

Steiner, artık 'hamster çarkından' uzakta olduğu için mutlu

Formula 1

Steiner, artık 'hamster çarkından' uzakta olduğu için mutlu Steiner, artık 'hamster çarkından' uzakta olduğu için mutlu

Son Haberler

2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek

Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek

F1 Formula 1

Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek

Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor

Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor

MGP MotoGP

Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor

FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

F1 Formula 1

FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye