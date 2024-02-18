F1, Horner soruşturması hakkında yorum yapmayı reddetti

Red Bull GmbH'nin Horner'a karşı soruşturma başlattığı haberi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Horner'ın 'uygunsuz bir davranışı' sebebiyle soruşturmanın açıldığı biliniyor ve konu hakkında herhangi bir detay verilmiyor.

Horner geçtiğimiz cuma günü Londra'da duruşmaya katıldı ancak dava henüz bir karara varılmadı.

Çoğu kişi Red Bull takım patronunun takımdan ayrılacağını iddia etse de Horner, 2024 araç lansmanında ilk kez kamuoyuna konuştu. Takım patronu, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek istifa etmeyeceğini açıkça dile getirdi.

F1, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ve iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Red Bull'un takımdaki iç iddialarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlattığını not ettik."

"Adil ve kapsamlı bir sürecin ardından soruşturmanın en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını umuyoruz."

"Şu anda daha fazla yorum yapmayacağız."