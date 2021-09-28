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Formula 1 Özel Haber

Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı

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Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, Juan Manuel Fangio’dan Lewis Hamilton’a kadar sporun 70 yıllık tarihinin en büyük sürücülerini kutlayan yeni bir fotoğraf kitabı olan F1 Heroes’un giriş bölümünü yazdı.

Fotoğraflar, başta Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Michael ve Steven Tee olmak üzere Motorsport Images'tan ünlü fotoğrafçıların yanı sıra Mark Sutton'ın çalışmaları konumunda.

Domenicali bu giriş yazısında, “En uygun kelimenin ‘yoğunluk’ olduğuna inanıyorum. Bu, Formula 1 kadar hayatın da temel unsuru. Bunu, önünüzdeki her fotoğrafta bulacaksınız… Motorsport Images’ın fotoğraf koleksiyonunda bir yolculuk, eşsiz bir ‘arşivlerin arşivi’… Bu, birçok prestijli ve paha biçilemez foto muhabirinin eserlerini içeriyor.” ifadelerini kullandı.

Küratörlüğünü Colombo ve ünlü İtalyan gazeteci Giorgio Terruzzi’nin üstlendiği kitap, birçok ünlü fotoğrafı da içeriyor. Kapakta, Andy Hone’un Romain Grosjean’ın Bahreyn’de alev topuna dönen araçtan mucizevi kaçışını gösteren ödüllü çekimi yer alıyor. Schlegelmich’in Ayrton Senna’nın dalgın bir halindeki ikonik fotoğrafı ve Colombo’nun Gilles Villeneuve’ün Ferrari’sini güçlü bir şekilde kaydırdığı fotoğraf diğer öne çıkanlar arasında. Fotoğrafların birçoğu eşsiz; örneğin Steven Tee’nin 1989’da Suzuka’da Ayrton Senna ile Alain Prost arasındaki teması gösteren fotoğrafı.

Ayrton Senna, McLaren
Ayrton Senna, McLaren
1/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific crash on the opening lap of the Bahrain Grand Prix, Marshals attend the accident
Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific crash on the opening lap of the Bahrain Grand Prix, Marshals attend the accident
2/4

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren
Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari
Gilles Villeneuve, Ferrari
4/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Kitap, F1’in ve kahraman sürücülerin hikayesini, seksen yılın hepsini kapsayan bir dizi bölümde anlatıyor. 1950’ler ve 1960’ların başlarındaki siyah beyaz fotoğraflar, araçların ve pistlerin sadeliğini gösteriyor. Formula 1’in en cazibeli ancak aynı zamanda en tehlikeli zamanları olan ve birçok can kaybının yaşandığı 1960’ların sonu ve 1970’lerde fotoğraflar renkleniyor. 1980’lerde Senna, Prost, Mansell, Lauda ve Piquet’nin altın çağı, 1990’lar ve 2000’lerdeki Michael Schumacher yıllarına ve oradan da Hamilton ve günümüz kahramanlarına öncülük ediyor.

Fotoğrafçılık, 70 yıl boyunca F1’in hikayesinin anlatılmasında her zaman var oldu ve televizyon yayınları daha yaygın hale geldikçe ve sosyal medyanın önemi arttıkça, yüksek kaliteli fotoğrafların önemi de artıyor.

Kitaptaki bazı fotoğraflar, Eylül ayında Monza’da gerçekleştirilen İtalya Grand Prix’si hafta sonuyla aynı zamanda, Villa Reale yakınlarında binlerce Grand Prix taraftarının yanı sıra yerel halkın da ilgisini çeken bir sergide sergilendi.

“F1 Heroes”, Skira tarafından yayınlandı ve şimdi satın alınabilir.

https://www.skira.net/en/books/f1-heroes-1/

Ercole Colombo
Ercole Colombo
1/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Steven Tee and Stefano Domenicali
Steven Tee and Stefano Domenicali
2/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
3/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ercole Colombo, James Allen and Steven Tee
Ercole Colombo, James Allen and Steven Tee
4/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
Stefano Domenicali and Pierluigi Martini
5/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
6/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
7/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ercole Colombo, Pierluigi Martini and James Allen
Ercole Colombo, Pierluigi Martini and James Allen
8/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
9/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Rainer Schlegelmilch and Stefano Domenicali
Rainer Schlegelmilch and Stefano Domenicali
10/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali and Rainer Schlegelmilch
Stefano Domenicali and Rainer Schlegelmilch
11/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Rainer Schlegelmilch
Rainer Schlegelmilch
12/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Rainer Schlegelmilch and Steven Tee
Rainer Schlegelmilch and Steven Tee
13/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ercole Colombo
Ercole Colombo
14/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ercole Colombo
Ercole Colombo
15/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jean Alesi and Steven Tee
Jean Alesi and Steven Tee
16/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ercole Colombo
Ercole Colombo
17/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali
Stefano Domenicali
18/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jean Alesi
Jean Alesi
19/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ercole Colombo and Stefano Domenicali
Ercole Colombo and Stefano Domenicali
20/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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