Yeni bir fotoğraf kitabı olan "F1 Heroes" yayınlandı

Fotoğraflar, başta Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Michael ve Steven Tee olmak üzere Motorsport Images'tan ünlü fotoğrafçıların yanı sıra Mark Sutton'ın çalışmaları konumunda.

Domenicali bu giriş yazısında, “En uygun kelimenin ‘yoğunluk’ olduğuna inanıyorum. Bu, Formula 1 kadar hayatın da temel unsuru. Bunu, önünüzdeki her fotoğrafta bulacaksınız… Motorsport Images’ın fotoğraf koleksiyonunda bir yolculuk, eşsiz bir ‘arşivlerin arşivi’… Bu, birçok prestijli ve paha biçilemez foto muhabirinin eserlerini içeriyor.” ifadelerini kullandı.

Küratörlüğünü Colombo ve ünlü İtalyan gazeteci Giorgio Terruzzi’nin üstlendiği kitap, birçok ünlü fotoğrafı da içeriyor. Kapakta, Andy Hone’un Romain Grosjean’ın Bahreyn’de alev topuna dönen araçtan mucizevi kaçışını gösteren ödüllü çekimi yer alıyor. Schlegelmich’in Ayrton Senna’nın dalgın bir halindeki ikonik fotoğrafı ve Colombo’nun Gilles Villeneuve’ün Ferrari’sini güçlü bir şekilde kaydırdığı fotoğraf diğer öne çıkanlar arasında. Fotoğrafların birçoğu eşsiz; örneğin Steven Tee’nin 1989’da Suzuka’da Ayrton Senna ile Alain Prost arasındaki teması gösteren fotoğrafı.

Ayrton Senna, McLaren 1 / 4 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific crash on the opening lap of the Bahrain Grand Prix, Marshals attend the accident 2 / 4 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 4 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo

Kitap, F1’in ve kahraman sürücülerin hikayesini, seksen yılın hepsini kapsayan bir dizi bölümde anlatıyor. 1950’ler ve 1960’ların başlarındaki siyah beyaz fotoğraflar, araçların ve pistlerin sadeliğini gösteriyor. Formula 1’in en cazibeli ancak aynı zamanda en tehlikeli zamanları olan ve birçok can kaybının yaşandığı 1960’ların sonu ve 1970’lerde fotoğraflar renkleniyor. 1980’lerde Senna, Prost, Mansell, Lauda ve Piquet’nin altın çağı, 1990’lar ve 2000’lerdeki Michael Schumacher yıllarına ve oradan da Hamilton ve günümüz kahramanlarına öncülük ediyor.

Fotoğrafçılık, 70 yıl boyunca F1’in hikayesinin anlatılmasında her zaman var oldu ve televizyon yayınları daha yaygın hale geldikçe ve sosyal medyanın önemi arttıkça, yüksek kaliteli fotoğrafların önemi de artıyor.

Kitaptaki bazı fotoğraflar, Eylül ayında Monza’da gerçekleştirilen İtalya Grand Prix’si hafta sonuyla aynı zamanda, Villa Reale yakınlarında binlerce Grand Prix taraftarının yanı sıra yerel halkın da ilgisini çeken bir sergide sergilendi.

“F1 Heroes”, Skira tarafından yayınlandı ve şimdi satın alınabilir.

https://www.skira.net/en/books/f1-heroes-1/

Ercole Colombo 1 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Steven Tee and Stefano Domenicali 2 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali and Pierluigi Martini 3 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ercole Colombo, James Allen and Steven Tee 4 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali and Pierluigi Martini 5 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali 6 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali 7 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ercole Colombo, Pierluigi Martini and James Allen 8 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali 9 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Rainer Schlegelmilch and Stefano Domenicali 10 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali and Rainer Schlegelmilch 11 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Rainer Schlegelmilch 12 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Rainer Schlegelmilch and Steven Tee 13 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ercole Colombo 14 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ercole Colombo 15 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Jean Alesi and Steven Tee 16 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ercole Colombo 17 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali 18 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Jean Alesi 19 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ercole Colombo and Stefano Domenicali 20 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images