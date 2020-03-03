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Formula 1 / Son dakika

F1, herhangi bir takımın katılamaması halinde yarış yapmayacak!

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F1, herhangi bir takımın katılamaması halinde yarış yapmayacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Mar 2020 19:18

Formula 1, Coronavirüsün neden olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle takımlardan herhangi birinin yarışa katılamaması halinde o yarışın gerçekleşemeyeceğini açıkladı.

Formula 1'de 2020 sezonu 15 Mart'ta Avustralya'da başlayacak. Fakat etkisini her geçen gün arttıran Coronavirüs nedeniyle ilk üç yarışın kaderi hakkındaki büyük belirsizlik devam ediyor.

İtalya'da büyük bir salgın olması, ülke vatandaşlarının bazı ülkelere seyahat ederken daha fazla zorlukla karşılaşmalarına neden oluyor. Bundan ötürü Ferrari veya AlphaTauri'deki personelin bazı ülkelere erişiminin engellenme ihtimali var.

Bir ya da iki takımın yarışamaması halinde durumun ne olacağı belirsiz olsa da, F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, böyle bir durumda o yarışın gerçekleşmeyeceğini açıkladı

Reuters'a konuşan Brawn, "Eğer bir takımın bir ülkeye girişi engellenirse, o zaman yarışı gerçekleştirmeyiz. Zaten bu Formula 1 dünya şampiyonası yarışı olmaz, çünkü bu haksızlık olur."

"Açıkçası bir takım yarışa katılmamak için kendi seçimini yaparsa, bu onların kararı olur. Ancak bir takımın ülkenin kararı nedeniyle yarışa girmesi engellendiğinde adil bir rekabet olması zor." dedi.

Bununla birlikte, olası bir senaryo yarışın devam etmesi, ancak şampiyona dışı bir yarış olması olabilir. Böyle bir durumda kimse puan alamamış olacak.

Brawn, F1'in şampiyonanın açılış yarışlarının devam edebilmesini sağlamak için çok çalıştığını, ancak durumun çok karmaşık olduğunu kabul etti.

“Bu çok ciddi bir durum, bu yüzden bunu hafife almak istemiyorum. Ama yarışları yapmak için çabalıyoruz. Bunu sorumlu bir şekilde yapmalıyız."

"Padoktaki insan sayısını en aza indiriyoruz ve takımlardan ihtiyaç duyacakları en minimum sayıda insanla yarışa gelmelerini istiyoruz."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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