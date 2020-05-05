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Formula 1 / Son dakika

F1, her iki günde bir COVID-19 testi yapacak

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F1, her iki günde bir COVID-19 testi yapacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 May 2020 10:46

Avrupa'daki seyircisiz yarışlara katılan tüm Formula 1 personeli, 2020 sezonunu başlatma planları kapsamında iki günde bir COVID-19 testine tabi tutulacak.

F1'in patronları, koronavirüs pandemisinin yılın ilk 10 yarışının iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açmasının ardından yeni sezonu Temmuz ayı başında Avusturya Grand Prix'si ile başlatmayı hedefliyor.

Formula 1'in Sportif Patronu Ross Brawn, geçen hafta yaptığı açıklamada 2020 F1 sezonunu Avusturya'da art arda yarışlarla başlatmak için biyosfer oluşturmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Brawn, Pazartesi günü yaptığı yeni açıklama ile bu yıl uygulanacak test protokolleri hakkında daha fazla ayrıntı verdi ve yarışa katılan herkesin her iki günde bir COVID-19 testine tabi tutulacağını doğruladı.

Brawn, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bu konuda FIA ile yakından çalışıyoruz. FIA, ihtiyacımız olan yapıyı bir araya getirerek harika bir iş çıkarıyor. Herkes test edilecek ve padoka girmeden önce izin alacak."

"Ve sonrasında padoktayken her iki günde bir test edilecekler. Bu, yetkili bir otorite tarafından yapılacak ve bu sonrasında sistemi koruyup, kesinlikle tüm Avrupa yarışlarında aynı sistemi kullanacağız."

"Virüs olmadığından emin olmak adına herkesi bu ortamda düzenli şekilde test edebiliriz." dedi.

Brawn, takım içerisinde sosyal mesafe kurallarını uygulamak imkansız olsa bile, yarışlara katılan personelin diğer takımlarla iletişime geçmemesi gerektiğini söyledi.

"İnsanların padokta nasıl hareket edebileceği konusunda kısıtlamalarımız olacak."

"Bir takım içerinde 1.5 metrelik sosyal mesafeler koyamayız ve koyamazsınız. Bu yüzden kendi içimizde bir ortam yaratmalıyız, bu etkili bir küçük izolasyon grubu olacak."

"Takımlar kendi grupları içinde kalacaklar. Diğer takımlarla iletişime geçemeyecekler. Kendi otellerinde kalacaklar. Misafirhaneler olmayacak. Tüm gereksinimleri karşıladığından emin olacağız."

"F1 ile FIA ​​arasında muazzam bir çalışma var. Gördüklerim ve duyduklarımdan sonra, kesinlikle güvenli bir ortam sağlayabileceğimizden eminim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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