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F1, Hamilton'ın kaza yapmasını dileyen pist çalışanını görevden aldı

2022 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde görev alan bir pist çalışanı, Lewis Hamilton'ın kaza geçirmesini dilediği için görevinden alındı.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1, Hamilton'ın kaza yapmasını dileyen pist çalışanını görevden aldı
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Formula 1, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a yönelik nefret dili kullanan bir Suudi Arabistan Grand Prix'si görevlisinin, mesajları nedeniyle görevden alındığını doğruladı.

ESPN sitesinin haberine göre kimliği gizli tutulan bu görevli, Twitter hesabı üzerinden Arapça bir mesaj yayınladı ve Hamilton'ın "Bahreyn'de Romain Grosjean'ın yaptığına benzer" bir kaza geçirmesini umduğunu belirtti.

Grosjean, 2020 Bahreyn GP'de büyük bir kaza yapmış ve aracı alev topuna dönmüştü. Fransız sürücü hayatını kaybetmekten son anda kurtuldu ve her iki elinde de ciddi yanıklar oluştu.

Görünen o ki FIA ve F1, sosyal medyada yankı getiren bu mesajın ardından hızlı bir soruşturma gerçekleştirip, kişinin kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine bu kişi, özür diledi ve yaptığından pişmanlık duyduğunu belirtti. Buna rağmen görevden alındı ve hafta sonunun kalanında görev alamayacak.

Artık görevde olmayacağını doğrulayan pist görevlisi, Hamilton'dan özür dileyip, hesabını kilitledi.

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