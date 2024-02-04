Hamilton'ın Ferrari'ye kaçışı, Mercedes korkusuyla mı hızlandı?

Toto Wolff bu konuyu gizlemedi: Lewis Hamilton kaçtı çünkü Mercedes ona kapıyı açık bıraktı. Wolff normalde yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'la iki yıllık bir sözleşme yenileyecekti ama görünen o ki Stuttgart'tan daha kısa bir süre yönünde talimat geldi.

Görünüşe göre varılan anlaşma bir yıl içindi ve ikinci yıl için de bir opsiyon vardı. Ve çıkış maddesi hem sürücü hem de takım tarafından kullanılabilecekti. Dolayısıyla, döner kapı daha yenileme imzalanır imzalanmaz çoktan harekete geçmişti. Açıkçası bu, kariyerinin çoğunu bu markaya adayan ve emekliliğe yakın olduğu düşünülen ve sonrasında da markanın elçisi olmaya açık olan bir yıldız için tuhaf bir hareketti.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf tarafından: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı Lewis'in sosyal aktivizmini destekleme konusunda her zaman cömert davranmış, gençlerin motor sporlarında kendi yollarını izlemelerine yardımcı olmayı ve motor sporlarında daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan yardım girişimi Ignite'ı desteklemiş olsa da, Alman markasına mutlak sadakatini ilan eden yedi kez dünya şampiyonu pilotun John Elkann ve Ferrari'den gelen tekliflere boyun eğmesi arka planda bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Mercedes, Hamilton'ın arzuladığı rolü kendisine vermeyi planlamıyor muydu? Hamilton, bir zamanlar Mercedes yönetim kuruluna katılmayı bile ummuştu. Hayaller mi, umutlar mı, çılgınlıklar mı? Bilinmiyor. Gerçek şu ki, bundan hiçbir şey çıkmadı.

Padoktaki konuşmalara göre, Lewis'in geleceği konusunda temkinli olmak isteyen, Alman ana şirketin kendisiydi: Şüpheler, Ferrari girişimlerinden etkileneceğinden ziyade, Nico Rosberg'in 2016 dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra yaptığı gibi aniden durmaya karar verebileceğinden kaynaklanıyordu. Bu nedenle, 2024 sezonu tüm hızıyla başlamadan ve Lewis'in sadece simülatörde keşfedebildiği W15'in rekabetçilik seviyesinin ne olduğu netleşmeden önce, Şubat ayı sonuna kadar Hamilton'dan bir yanıt almaktı.

Beklentiler W14'ün kusurlarının olmadığı bir araçtan bahsediyor, ancak James Allison'ın teknik yönetiminde hazırlanan yeni aracın Max Verstappen'in Red Bull RB20'sini takip etmesi pek mümkün değil. Takım seçimlerinde hiç yanılmayan Lewis'e Ferrari'nin 2026'daki büyümesinin ne olacağı konusunda kesin güvenceler verilmiş olmalı. Diğer taraftan onun, kendisiyle gelmek isteyenleri de ikna etmesi gerek.

Bu nedenle hareketin Almanya'da başladığı, herkesin hızlanmasına yol açan bir domino taşını tetiklediği ve olayları hızlandırdığı söyleniyor, oysa neredeyse kesin olarak tarihi geçiş daha sakin ve daha az çılgınlıkla ele alınabilirdi.

Lewis inanılmaz bir şekilde topun kendisinde olduğunu gördü ve oyununu oynayarak Toto Wolff'u utandırdı: Takım patronu, Brackley'deki çalışanlara son gelişmeleri açıklarken, Mario Isola ve Pirelli ekibiyle sezon öncesi bir toplantıya katılmak üzere Milano'daydı.

Wolff, aralarında Andrew Showlin ve birkaç mühendisin yanı sıra George Russell'ın da bulunduğu bir Mercedes ekibinin heyet başkanıydı. Orada, Mercedes'e bir gelecek sağlama sorumluluğunu üstlenmesi gereken genç İngiliz sürücünün varlığını görmek ilginçti. O toplantıda Hamilton'ın yokluğu hiçbir şekilde tesadüfi değildi.

Lewis evinden uzakta bir yerde olacak. 6 ve 7 Şubat tarihlerinde Pirelli, 2025 lastiklerinin geliştirilmesi için ikinci test seansını planladı. Jerez'de gerçekleştirilecek iki günlük testlerde sadece Russell'ı mı göreceğiz yoksa yedi kez dünya şampiyonu da orada olacak mı?

Andrea Kimi Antonelli, Prema ile F2'de yarışacak, ancak yakında Mercedes ile F1'de bekleniyor Fotoğraf tarafından: Prema Powerteam

2024 çok özel bir sezon olacak, zira sevinçten havalara uçan Carlos Sainz bile kendini Ferrari garajının içinde garip bir durumda bulacak. İpuçlarıyla dolu bir dünya şampiyonası olacak. Mercedes Hamilton'dan hızlı bir yanıt istedi ancak güzel bir sürprizle karşılaştı. Söylentilere göre Toto, 12 yıllık çok sağlam bir ilişki kopuyor olsa da Lewis'in ayrılığı konusunda çok umutsuz değil. Wolff elinde bir elmas olduğunu biliyor: Andrea Kimi Antonelli, gelecek yıl 18 yaşına girecek ve F1 aracıyla ilk kez tanışacak. Antonelli, şampiyon kumaşına sahip olduğu düşünülen gençlerden birisi.

Bu sene ilk kez yarışacağı F2'de şu ana kadar yaptıklarını doğrulamayı başarırsa, tıpkı 2007'de McLaren'de kendisini daha ünlü Fernando Alonso ile karşı karşıya bulan Hamilton'ın başına geldiği gibi, Gümüş Oklar'da Russell'ın yanında yer alma şansına sahip olacak. Kimi'nin Prema'daki takım arkadaşı, Ferrari'nin desteklediği ve halihazırda F2'de bir sezon geçirmiş olan Oliver Bearman olacak. Bir kez daha çeşitli seviyelerde birbirlerine meydan okuyan iki markanın karşılıklı mücadelesini izleyeceğiz...