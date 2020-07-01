F1 pist görevlilerine de sosyal mesafe uygulanacak

2020 sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu insanların bir metre arayla durması gereken Avusturya'da gerçekleşecek ve F1, hem Avusturya Grand Prix'sinde hem de sonraki yedi yarışta kullanılacak bir biyosfer planı hazırladı.

Buna göre pist üstündeki görevlerin yerleri değiştirilecek.

Ancak F1'in LED bayrak panellerinin resmi tedarikçisi olan EM Motorsport'un -pist destek- mühendisi Luca De Angelis'e göre hakemler/pist görevlileri, her ne kadar pozisyonları değiştirilmiş olsa da Red Bull Ring'de her zamankiyle aynı görüşe ve erişime sahip olacaklar.

De Angelis, “Bu, zaten başlı başına bir mücadele ancak bu yıl maskeler, eldivenler, hijyen kuralları ve insanlarla doğrudan temastan kaçınmaları nedeniyle daha da zor olacak."

"Genellikle hakemler her zaman hakem bölgesinin içinde bulunuyorlar."

"Avusturya'da 15-16 tane pist görevlisi (hakem) bölgesi olacak. Yani bu, panelleri kontrol edecek olan 15-16 pist görevlisi olacağı anlamına geliyor."

“Bu kişinin diğer hakemlerden ve pistte çalışan diğer insanlardan uzakta bir yerde oturabildiğinden emin olmalıyız. Ama aynı zamanda pistte olan her şeyi görebilecekleri rahat bir yerde olmalılar."

"Bu hakemler bayrak panellerinden 400-500 m uzaklığa kadar yerleştirilebilir. Bu sayede bölgelerde gerekli konuma yerleştirilebilirler, ama sosyal mesafeyi korurken bayrak panellerini yönetebilir , kontrol edebilir ve kullanabilirler."

“Bu durumda, bu tür bir sisteme sahip olmak çok faydalı ve çok yararlı çünkü hakemler arasındaki olası sosyal etkileşimi önleyebiliriz."

"Elbette üzücü ancak bu hem kendi iyilikleri için hem de her zamanki gibi hizmeti sunabilmeleri için kendilerinin yararına olan bir şey."

Ayrıca FIA tarafından yayınlanan kılavuzda, güvenlik standartlarının garanti edilebilmesi koşuluyla pistteki toplam güvenlik çalışanı sayısının azaltılabileceği de yer alıyor.