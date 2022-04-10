Schumacher olayından sonra güvenlik aracı protokolünde inceleme tavsiye edildi

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Avustralya GP'deki güvenlik aracı periyodunda, Haas pilotu Mick Schumacher'in bir ara pit düzlüğünde Yuki Tsunoda'ya vurmaktan son anda kurtulduğu ekranlara yansıdı.

Tsunoda'nın önündeki Pierre Gasly'nin yavaşlaması sonrası frene basmasının ardından Schumacher, Tsunoda'ya vurmamak için aracını sol taraftaki boşluğa atmak zorunda kaldı.

Bu üç isim yarıştan sonra hakemler tarafından çağrıldılar ancak yapılan incelemelerin ardından herhangi bir yaptırımda bulunulmadı.

Güvenlik aracı arkasında pilotların lastiklerinin sıcaklığını korumak için yaptıkları çalışmaların bu olayı tetiklediği ancak konunun gelecekteki toplantılarda gündeme gelmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakemler hiçbir pilotu kuralları ihlal etmekten suçlu bulmuyor ancak F1 araçlarının hız ve frenleme yeteneklerinin, özellikle lastiklerde ve frenlerde gerekli sıcaklıkları korumaya çalışırken, güvenlik aracı arkasındaki geleneksel 10 araçlık mesafe kuralına uymaya çalışırken karışıklık yaratabiliyor."

"Bu, talihsiz bir olay meydana gelmeden önce pilotların bu zorluğun en iyi nasıl ele alınacağı konusunda toplu olarak anlaşmaya varmalarını sağlamak için gelecekteki pilot brifinglerinde görüşülmeli." sözlerine yer verildi.

The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75 ,and Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bir başka inceleme ise Kevin Magnussen'in Fernando Alonso'yu pist dışına itmesiyle alakalıydı. O incelemeden de bir ceza çıkmadı.

Açıklamada, "Magnunssen'in 3. virajda Alonso'yu geçmesinin ardından Alonso 4. virajda dışarıdan Magnussen'i geçmeye çalıştı."

"Araçlar 4. virajı yan yana döndüler ancak virajın çıkışında Alonso pist dışına çıktı."

"Pilotlar bunun sert bir yarış olduğu ve kural ihlali olmadığı konusunda hemfikirdi. Hakemler onlara katıldılar ve başka bir yaptırımda bulunmadılar." sözlerine yer verildi.