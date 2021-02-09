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Formula 1 / Son dakika

FIA hakemi: "Lewis Monza'daki cezayı, kendisine açıklanınca kabul etti"

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FIA hakemi: "Lewis Monza'daki cezayı, kendisine açıklanınca kabul etti"
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 hakemi Garry Connelly, geçtiğimiz yıl İtalya GP’sinde dur-kalk cezası alan Lewis Hamilton’ın cezayı kabul etme şeklini ve tavrını övdü.

Connelly kendisinin ve diğer hakemlerin bazı kural ihlallerinde otomatik verilmesi cezaların olmasından ve bu konuda ellerinin bağlı olmasından hoşnut olmadıklarını, fakat bu cezaların takımların isteğinden dolayı kural kitabında olduğunu söyledi.

Hamilton Monza’daki yarışa liderlik ederken Kevin Magnussen’in Haas’ı, Parabolica ve pit yolunun arasında pist üstünde durdu ve devamında güvenlik aracı devreye girdi.

Hamilton da tam zamanında pite çağırıldı fakat hem kendisi hem de Mercedes ekibi, pit girişinin kapalı olduğunu göremedi.

Bu yüzden kural kitabında yazdığı üzere, İngiliz pilota dur-kalk cezası verildi.

Charles Leclerc’in kazası sebebiyle devreye giren kırmızı bayrak periyodunda ise Hamilton, ceza alma sebebini öğrenmek adına hakem odasına gitti.

Geçtiğimiz hafta sonu dünya genelindeki hakemlerle toplantıya katılan Connelly, Monza’daki olayı örnek göstererek, -Hamilton bu durumda açıklamanın yüz yüze yapılmasını talep etse de- sürücülerin ve seyircilerin kendilerini anlaması için belgelere, alınan kararların gerekçelerinin tüm detaylarıyla yazılması gerektiğini söyledi.

Connelly, “Lewis Hamilton pit yoluna girdi. Pit yolunun kapalı olduğuna ve girişte bulunan ikaz lambalarının -ışık panellerinin- ikisinin pit yolunun kapatıldığını simgelemek için ‘X’ işareti gösterdiğine karar kıldığımızda uygun cezayı vermemiz gerekti.”

“Herhangi bir seçim hakkımız yoktu ve bu çoğumuzun hoşuna gitmeyen bir şey, zorunlu cezalardan hoşlanmıyoruz.”

“Hatta FIA F1 hakemleri üst kurulundaki neredeyse herkes ve F1’deki hakemlerin çoğu zorunlu cezaları onaylamıyor. Fakat bu cezalar mevcut ve genellikle takımların isteğiyle oluşturuluyorlar. Ve bu kural ihlalinde Lewis Hamilton’a dur-kalk cezası verilmesi gerekiyordu.” dedi.

Connelly, hakemlerin Hamilton’la görüşmekten ve neden bu kararı verdiklerini açıklamaktan memnun kaldıklarını da söyledi.

Connelly, “Lewis yarış durduğunda scooter’ına atladı ve pit yolu boyunca sürerek bizi ziyaret etmek için yanımıza uğradı.”

“Çok kibardı, bize sadece: ‘Beyler, acaba neden ceza aldığımı bana açıklayabilir misiniz?’ dedi. Ve biz de: ‘Evet, çünkü kapalıyken pit yoluna girdin.’ dedik. O da ‘Bana gösterebilir misiniz?’ dedi.”

“Biz de ona kendi araç içi kamerasından video görüntüsünü gösterdik. Ve orada hemen önünde, ilk panelde ikaz lambası vardı; ikinci panelde de aynı işaret vardı.”

“O da sonrasında: ‘Ah, tamam. Bunu kabul ediyorum. Fakat neden bu kadar ağır bir ceza verildi?’ dedi.”

“Biz de ona açıklamada bulunduk ve ‘Lewis ne yazık ki bu zorunlu bir ceza. Ve bu cezayı sana uygulamaktan başka bir seçim şansımız yok.’ dedik.”

“Her ne kadar bu durumdan memnun kalmasa da Lewis bunu kabullendi ve bize karşı olabildiğince kibardı -onu hep bu şekilde bulmuşumdur-, sonrasında ise odadan ayrılarak pite geri döndü.”

“Elbette sonrasında takımıyla onu telsiz üstünden neden uyarmadıklarına dair bazı konuşmaları olmuştur.”

“Fakat bunun mükemmel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ceza her ne kadar acı verici olsa da hem Lewis hem de takımı tarafından kabullenildi.”

“Dolayısıyla bu da, eğer bir şeyi açıklayabilirseniz, zor bir kararın hem uygulanan kişi hem de daha geniş seyirci kitlesi tarafından kabul görmesini sağlayabileceğinizi gösteriyor.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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