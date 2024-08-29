F1 güvenlik aracı, perşembe günkü testte kaza yaptı!

Hafta sonu öncesin yapılan hazırlıklar kapsamında güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander, her şeyin hafta sonuna hazır olduğundan emin olmak için çok sayıda sistem kontrolü ve hızlı tur denemeleri yapıyor.

Fakat bugünkü hızlı turlarından birinde, Parabolica'da Aston Martin güvenlik aracının kontrolünü kaybetti.

Vantage F1 Edition aracı, pist dışına savruldu ve önce asfalt kaçış alanını, sonra da çakıl havuzunu geçerek lastik bariyerlere girdi.

Araç bariyerlere yan şekilde dururken, Maylander ve yardımcısı kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayın mekanik bir sorundan mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığı belli değil.

Kaza sonrası olay yerine gelen tıbbi araç, hem Maylander hem de yardımcısını alarak doğrudan pite götürdü.

Pist görevlileri güvenlik aracını olduğu yerden çıkarıp, bariyerleri tamir ederken, tıbbi araç testlerine devam etti.