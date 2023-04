F1, Güney Afrika'ya geri dönme fikrine açık

Antarktika hariç Afrika, mevcut dünya şampiyonasında yer almayan tek kıta. En son 1993 yılında Güney Afrika'da Kyalami pisti F1'e ev sahipliği yaptı.

Spor ise ilk kez 1962 yılında şampiyona sıfatıyla Doğu Londra'ya gitti.

Kyalami daha sonra 1967'den Nigel Mansell'in 1985'teki zaferine kadar takvimin temelini oluşturdu.

Afrika kıtasında düzenlenen diğer tek Grand Prix, 1958 yılında Kazablanka yakınlarında düzenlenen Fas Grand Prix'siydi.

F1 patronu Stefano Domenicali Speedcafe'ye verdiği demeçte, "Gelecekte Afrika gibi başka kıtalara da gidebiliriz, Uzak Doğu'da da daha büyük bir büyüme sağlayabiliriz."

"Eğer iyi bir iş çıkarılırsa değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var." dedi.

Güney Afrika'daki çabalar bir süredir bir yarışı hayata geçirmeye çalışıyor.

En son 1979 Dünya Şampiyonu Jody'nin yeğeni Warren Scheckter başkanlığında yapılan girişim finansman yetersizliği nedeniyle başarısız oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the restart

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images