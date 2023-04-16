F1, Güney Afrika'ya geri dönme fikrine açık

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Antarktika hariç Afrika, mevcut dünya şampiyonasında yer almayan tek kıta. En son 1993 yılında Güney Afrika'da Kyalami pisti F1'e ev sahipliği yaptı.

Spor ise ilk kez 1962 yılında şampiyona sıfatıyla Doğu Londra'ya gitti.

Kyalami daha sonra 1967'den Nigel Mansell'in 1985'teki zaferine kadar takvimin temelini oluşturdu.

Afrika kıtasında düzenlenen diğer tek Grand Prix, 1958 yılında Kazablanka yakınlarında düzenlenen Fas Grand Prix'siydi.

F1 patronu Stefano Domenicali Speedcafe'ye verdiği demeçte, "Gelecekte Afrika gibi başka kıtalara da gidebiliriz, Uzak Doğu'da da daha büyük bir büyüme sağlayabiliriz."

"Eğer iyi bir iş çıkarılırsa değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var." dedi.

Güney Afrika'daki çabalar bir süredir bir yarışı hayata geçirmeye çalışıyor.

En son 1979 Dünya Şampiyonu Jody'nin yeğeni Warren Scheckter başkanlığında yapılan girişim finansman yetersizliği nedeniyle başarısız oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the restart Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunun temelinde Güney Afrika Grand Prix organizasyonu ile Kyalami'nin sahibi Toby Venter arasında pistin iyileştirilmesi için kimin ödeme yapması gerektiği konusunda yaşanan anlaşmazlık yatıyordu.

O zamandan bu yana etkinliği yeniden canlandırmak isteyen başka bir grup ortaya çıktı ve çalışmalar bir süredir perde arkasında devam ediyor.

Formula 1'den geri dönüş için ilgi var, ancak kimse masrafı üstlenmeye istekli değil.

Spora olan ilginin yüksek olması nedeniyle Domenicali, F1'in nerede yarışacağını seçebilme lüksüne sahip.

Domenicali, "Kolay değil demek istemiyorum ama daha karmaşık çünkü bu yeni bir boyut, orta vadede istikrar sağlamak için doğru ortağı bulmak hayati önem taşıyor."

"Bir yıl sonra oraya gidip ilişkimizi sonlandırmak istemiyorum."

"Nihayetinde bu olasılık üzerine bir şeyler yapıyoruz. Eğer bize doğru unsurlar verilirse ve yapılacak şeylerin doğru olduğu bilgisine sahip olursak bunu yapacağız." dedi.