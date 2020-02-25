F1, Güney Afrika'da festival düzenleyecek

Formula 1, Çin'in 2020 F1 takvimindeki yerini alacağı konuşulan Güney Afrika'da bir Formula 1 festivali yapacağını açıkladı.

Son günlerde Kyalami pistinin Formula 1 takvimine girmek için Liberty ile ciddi görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın önümüzdeki süreçte açıklanabileceği konuşuluyordu.

Kısa bir açıklama yayınlayan F1, 29 Mart'ta Güney Afrika'da bir Taraftar Festivali düzenleyeceğini duyurdu.

Johannesburg'da yapılacak olan festivale sadece üç Formula 1 takımı, Mercedes, Red Bull ve Renault katılacak.

Mercedes'in direksiyonuna geçen isim Valtteri Bottas olacak. Red Bull'da ise eski F1 pilotu David Coulthard sürüş yapacak.

Ayrıca Jody Scheckter'in de gösteride yer alacağı da doğrulandı.

1979 Dünya Şampiyonu, Ferrari F1 aracıyla şehir sokaklarında sürüş yapacak.

Scheckter, “Johannesburg sokaklarında gerçekleştirilecek bu muhteşem etkinliğe katılacağım için çok mutluyum. Güney Afrika'nın Formula 1'de uzun bir geçmişi var ve festival, hayranların bu spora ulaşmasına izin verecek." dedi.