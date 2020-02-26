F1 Grubu 3 sene sonra ilk defa kazanç sağladı

F1'in toplam kazancı 2018'deki 1827 milyon dolardı ve 2019 için bu rakam 2022 milyon dolara yükseldi, grup 2017'de 37 milyon ve 2018'de 68 milyon kaybettikten sonra 17 milyon dolar kazanç dağlamayı başardı.

Hasılat artışı, son birkaç sene 10 takıma ödenen paranın düşmesi durumunun 2021 Concorde Anlaşması görüşmeleri ile beraber bu durumun değişeceği anlamına geliyor.

Takımlar 2016'da 966 milyon doları kendi aralarında paylaşırken bu miktar 2017'de 919 milyon dolara ve 2018'de 913 milyon dolara düştü. 2019'da ise takımlar toplam 1012 milyon doları kendi aralarında paylaştılar.

F1'in gelişen performansındaki ilk gelir kaynağı olan yayın ücretleri büyük bir artışa geçti (%38), yarış ücretleri en fazla ikinci getiri kaynağı olurken (%30) en düşük gelir kaynağı sponsorluklar oldu (%15).

Liberty F1'in iş kısmının ana bölümlerindeki performansını şu şekilde açıkladı: "Yayın hasılatı hem dördüncü çeyrekte hem de anlaşma oranlarına bağlı olarak genel senede artış gösterdi, zayıf döviz kurlarının etkisiyle de dengelendi.

"Reklam ve sponsorluk hasılatı dördüncü çeyrekte daha düzenliydi ve yeni sponsorluk anlaşmalarının yapılmasıyla beraber genel bir yılda hasılatımız arttı.

"Bu gelir akışlarındaki büyüme, hem dördüncü çeyrekte hem de tam yılda yapılan yarış tanıtım gelirindeki düşüşle kısmen dengelendi.

"Dördüncü çeyrekte yaşanan yarış tanıtım geliri düşüşü öncelikli olarak bir kontratın yenilenme maddeleri sebebiyle olurken bir tam senedeki etkisi iki kontratın yenilenmesi ve döviz kurlarının düşüşüyle etkisini gösterdi."

Liberty hasılat büyümesinin öncelikli olmayan yayınlar sayesinde olduğunu söyledi, bu gruba dijital medya yayını da dahil edildi.

"Diğer F1 hasılatı ise dördüncü çeyrekte ve 2019 boyunca dijital medya hasılatının önderliğinde yükseldi, yüksek Paddock Club katılımı, diğer organizasyon merkezli aktiviteler ve teçhizat satışlarına - F2 ve F3 takımları için bakım ve parçaların getirdiği hasılat - göre daha çok hasılat yaptı."

Liberty aynı zamanda F1'in harcamalarının 2019'da arttığına da dikkat çekti. Ana harcama olarak gösterilen takım ödemeleri, genel kazanç seviyelerine ve takım ödemelerinin değişken unsurları üzerindeki etkisine bağlı olduğunu söyledi.

Diğer harcamaların ise teknik girişimler, devam eden dijital medya ve sosyal medya ürünleri ve platformu gelişimi, F2 ve F3 araçlarına satılan donanım, parça ve bakımın artan fiyatı ve artan FIA maaşları olduğu söylendi.

F1 CEO'su Chase Carey, şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi:

"F1 son birkaç senede yaptığı yatırımların ödülünü toplamaya devam ediyor. Güçlü finansal sonuçlar alıyoruz, daha çok seyirciye ulaşıyoruz. 2020 senesi sporun 70.senesi olacak, bu da bize daha çok momentum kazandıracak."

Liberty başkanı ve CEO'su Greg Maffei ise ekledi: "F1 inanılmaz finansal sonuçlar elde etti, televizyon seyircisi ve yarışa katılan seyirci sayısını artırdı."

Liberty açıkladığı finansal verilerin yanında, 2019'da yarışa katılan kişi sayısında %2'lik bir artışla beraber 4.2 milyon olduğunu, sosyal medya takipçi sayısının %33'lük bir artışla 24.9 milyon olduğunu ve toplam TV izleyicisi sayısının da %9'luk bir artışla 1.9 milyar izleyiciye ulaştıklarını söyledi.