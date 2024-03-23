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Formula 1 Avustralya GP

F1 gridinin yarısı, tek puan kazanabilmek için bir pilotun hata yapmasını umuyor

2024 F1 sezonunun başlamasıyla birlikte Formula 1 gridinde acı bir gerçek ortaya çıktı. Gridin yarısını oluşturan takımlarda yarışan 10 pilot, puan kazanabilmek için adeta öndeki 5 takımdan bir pilotun hata yapmasına bel bağlamış durumda.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Zak Mauger / Motorsport Images

2022'de hayata geçen zemin etkili araçlar ve aynı zamanda bütçe sınırı uygulamasıyla birlikte takımların birbirlerine daha yakın olmaları, böylece mücadelenin daha fazla olması hedeflenmişti.

2022'den bu yana kurallar büyük ölçüde sabit kalsa da, bütçe sınırı olmasına rağmen pist üstündeki mücadele giderek yakınlaşacağına daha da uzaklaştı ve bu sene durum daha da kötüye gitmiş gibi görünüyor.

Puan tablosuna ve yarış sonuçlarına baktığımızda net bir şekilde iki basamaklı bir Formula 1 olmuş durumda.

Gridin ilk yarısında Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve Aston Martin yer alırken, ikinci yarısında Haas, Williams, Sauber, RB ve Alpine yer alıyorlar. Bu tablo genel olarak geçen seneye benziyor olsa da, 2024'te büyük bir fark var. 5. sıradaki Aston Martin ile arkasındakiler arasındaki performans farkı daha da arttı. Yani normal şartlarda ilk 5 takımın pilotlarından birisi herhangi bir hata yapmazsa ya da sorun yaşamazsa, diğerlerinin puan kazanması pek mümkün görünmüyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, checks out his car after crashing out of the race

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, checks out his car after crashing out of the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu yüzden arkadaki 5 takımın sürücüleri, özellikle bir isme odaklanmış durumda. F1TV'de Weekend Warm-Up programında konuşan Lawrence Baretto da bu konuya değindi ve arkadaki 5 takımın pilotlarının istemeden de olsa onlara yardım eli uzatabilecek Aston Martin pilotu Lance Stroll'ü takip ettiklerini söyledi.

Haas pilotu Nico Hulkenberg yukarıda bahsedilen beşliden bu sezon şu ana kadar puan alan çalabilen tek pilot oldu.

Hulkenberg, Stroll'ün yaptığı kazanın ardından tartışmalı bir şekilde takım arkadaşı Kevin Magnussen'den aldığı destek sayesinde Suudi Arabistan Grand Prix'sini 10. sırada tamamlayarak ilk 5 takım dışında pilot alabilen tek isim oldu.

Yine de Hulkenberg ile bir sonraki en iyi sürücü Lewis Hamilton arasındaki fark, damalı bayrağa gelindiğinde neredeyse yarım dakikaydı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sıralamalarda da çok benzer bir durum var. Bahreyn'de arkadaki 5 takım içerisinde ilk 10'a girmeyi başaran tek isim Hulkenberg olurken, Cidde'de Oliver Bearman'ın Q2'de elenmesiyle Yuki Tsunoda oldu.

Baretto, "Bugün birisi bana son beş takım için her şeyin Lance Stroll'e bağlı olduğunu söyledi."

"Eğer o yarışı bitiremezse, bu zorlu puanı diğer 5 takımın alma şansı var. Eğer ilk beş takım yarışı bitiriyorsa, sahanın geri kalanına göre öyle bir hız avantajına sahipler ki, bu gerçekten zor." dedi.

Stroll Bahreyn'deki sezon açılışında son puanı alarak ve Alonso'nun hemen arkasında eve dönerek sağlam bir performans sergiledi.

Ancak Suudi Arabistan'da geçirdiği kabus gibi hafta sonunun ardından bu hafta sonu hızlı bir şekilde cevap vermesi gerekiyor.

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Abdullah Çelik
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