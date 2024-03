F1 gridinin yarısı, tek puan kazanabilmek için bir pilotun hata yapmasını umuyor

2022'de hayata geçen zemin etkili araçlar ve aynı zamanda bütçe sınırı uygulamasıyla birlikte takımların birbirlerine daha yakın olmaları, böylece mücadelenin daha fazla olması hedeflenmişti.

2022'den bu yana kurallar büyük ölçüde sabit kalsa da, bütçe sınırı olmasına rağmen pist üstündeki mücadele giderek yakınlaşacağına daha da uzaklaştı ve bu sene durum daha da kötüye gitmiş gibi görünüyor.

Puan tablosuna ve yarış sonuçlarına baktığımızda net bir şekilde iki basamaklı bir Formula 1 olmuş durumda.

Gridin ilk yarısında Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve Aston Martin yer alırken, ikinci yarısında Haas, Williams, Sauber, RB ve Alpine yer alıyorlar. Bu tablo genel olarak geçen seneye benziyor olsa da, 2024'te büyük bir fark var. 5. sıradaki Aston Martin ile arkasındakiler arasındaki performans farkı daha da arttı. Yani normal şartlarda ilk 5 takımın pilotlarından birisi herhangi bir hata yapmazsa ya da sorun yaşamazsa, diğerlerinin puan kazanması pek mümkün görünmüyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, checks out his car after crashing out of the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images