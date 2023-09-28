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F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

Yeni Zelandalı üretici Rodin, Formula 1 gridine katılması konusundaki başarısızlıkla ilgili ayrıntıları açıkladı; bu teklifte koltuklarından birini bir kadına ayırma taahhüdü de yer alıyordu.

Jonathan Noble
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Autosport tarafından Japonya Grand Prix hafta sonunda açıklandığı üzere Rodin, en erken 2025'ten itibaren gride katılmak üzere FIA tarafından yapılan son seçimi geçemeyen üç F1 takımından biriydi.

Bu durum, Andretti Global'in şu anda yarışta kalan tek takım olduğu anlamına geliyor ve Amerikan takımının FOM ile ticari şartlar üzerinde anlaşabilmesi halinde, kendilerine FIA tarafından yeşil ışık yakılması bekleniyor.

Bu yılın başlarında Carlin destek takımına yatırım yapan Rodin, FIA seçim sürecinden önce planını resmi olarak açıklamamış olsa da, şimdi ne yapmak istediğine dair bazı ayrıntılar sundu.

Perşembe günü yayınlanan bir bildiride, F1'e katılma teklifinin başarılı olmadığını doğruladı ancak hazırladığı planın 'haklılığını kanıtladığını' öne sürdü.

Şirket, "Buradaki amacımız, FIA'yı eleştirmek ya da kararının yeniden gözden geçirilmesini istemek değil."

"Sonuca tamamen saygı duyuyor ve kabul ediyoruz. Tek amacımız Formula 1 camiasını bilgilendirmek için kamu yararına olduğunu düşündüğümüz bilgileri yayınlamaktır." dedi.

Rodin, F1 araçlarını Yeni Zelanda'daki fabrikasında üretmeyi planlıyordu; bu fabrikada eksiksiz bir motor tesisinin yanı sıra kompozit kapasitesi ve kendi test pisti de bulunuyordu. Kısa bir süre önce FZero pist aracını burada monte etti, üretti ve test etti.

F1 için kendi motorunu inşa etmek radarda olmasa da Rodin, F1 projesinde 'Ferrari işbirliği için görüşme fırsatı' olduğunu öne sürdü - ancak Maranello ekibi ile görüşmelerinin tam olarak ne kadar ilerlediği belli değil.

Jamie Chadwick

Jamie Chadwick

Photo by: Indy Lights

En ilginci de Rodin'in başvurusunun bir bölümünde F1 kadrosunda bir kadın sürücü bulundurma taahhüdünün yer aldığını ve üç kez W Serisi şampiyonu olan Jamie Chadwick'in açık bir hedef olduğunu söylemesi.

Rodin şunları söyledi: "Bir kadın sürücü için bir koltuk ayırmayı taahhüt ettik. Liam Lawson, Jamie Chadwick ve Louis Sharp'ı Yeni Zelanda'daki tesisimizde hem bir F3 aracında hem de GP2/F2 aracından biraz daha hızlı bir araç olan kendi aracımız Rodin FZed'de test ettik. Jamie son derece iyi bir performans sergiledi ve eğer müsait olsaydı onu koltuğa oturtmakta hiç tereddüt etmezdik."

Rodin ayrıca Carlin'e sahip olması sayesinde, takımın F4, GB3, F3 ve F2'de yarıştığı genç serilerde sürücüler için başarılı bir yol oluşturduğuna inanıyordu.

Açıklamada şunlar söylendi: "Andretti'nin ABD yarışlarında uzun bir başarılı katılım geçmişi olsa da, programımız İngiltere ve Avrupa şampiyonalarında yarışarak F1 sürüşüne doğrudan bir merdiven sunuyor."

Mali açıdan bakıldığında ekip, 1 milyar dolardan fazla serveti olduğuna inanılan kurucusu David Dicker'ın kişisel serveti sayesinde F1 takımını tamamen finanse edebileceğine inanıyordu.

Bu sefer F1 fırsatını kaçırdığı için hayal kırıklığına uğrayan Rodin, diğer motor sporları projelerini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Rodin, "FIA sürecine katılma fırsatını takdir ediyor ve Andretti'ye başarılı teklifleri için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." 

"Rodin Cars, motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıdır ve yarış dünyasında mükemmelliğin peşinden koşmaya devam edecektir." dedi.

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