F1 girişimi başarısızlıkla sonuçlanan takım, Renault motorlarını kurtarmak için "büyük taahhütte" bulundu

Renault ve Alpine'in Formula 1'deki geleceği, takımın maliyetleri düşürmek için faaliyetlerini azaltacağını doğrulamasının ardından belirsizliğe sürüklendi.

Renault, 2014'te tanıtıldığından bu yana hibrit döneminin en az başarılı güç ünitesini üretti ve sadece dört yarış kazandı; Red Bull ile üç yarış ve Alpine olarak 2021 Macaristan Grand Prix'si.

Yeni güç ünitesi düzenlemelerinin uygulanacağı 2026 sezonundan sonra da devam edip etmeyeceklerine dair sorular gündeme geldi.

Renault CEO'su Luca de Meo, takımın gelecekte satılmasını reddetse de, F1 motor programına sahip olmanın maliyetleri nedeniyle motor ünitesi bölümünü kapatarak Mercedes motorları kullanma niyetinde olduklarını açıkladı.

Viry Chatillon'daki güç ünitesi fabrikasında çalışan personel İtalya GP'si sırasında #ViryOnTrack yazılı tişörtler giyerek ve fabrikadaki kaynakların yeniden tahsis edilmesine karşı çıkan pankartlar açarak bir protesto gösterisi düzenledi.

Fransız şirketin geleceği belirsiz görünürken, The Race tarafından yayınlanan bir raporda Renault güç ünitesi projesinin Alpine'in daha önce F1'de başarısız olmuş bir şirkete satılması önerisiyle kurtarılabileceği ortaya çıktı.

Alpine protestors from Viry-Chatillon Fotoğraf: Anaël Bernier - Horizons Multiples

2023'te FIA, F1 takım ihale sürecini açtığında, Andretti, Hitech ve Asya merkezli ABD fonlu başka bir takım olan 'LKYSUNZ' dahil olmak üzere altı aday başvurdu.

LKYSUNZ'un kurucularından Benjamin Duran, daha önce 2019'da Project Panthera Team Asia ile Birleşik Krallık dışındaki bir takım ile F1’e girme girişiminde bulunmuştu.

Rapora göre, LKYSUNZ, Renault’dan Alpine’i satın almakla ilgilenmiş ve Ağustos ayında üst yönetime ikinci bir yatırım teklifi sunmuştu. Bu teklif, Renault F1 motorunu finanse etme ve kullanma konusunda büyük bir taahhüdü içeriyor ve ayrıca Alpine adının bir şekilde kullanılmasına da açık olduklarını belirtiyor.

Renault'nun motor bölümünü genel stratejisine nasıl uyarlayacağı konusunda kesin detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bu bölümün tamamen ortadan kaldırılmayacağına dair bir umut veriyor.

Renault için kısa vadede bir diğer olasılık, motor bölümünü gelecekte gridde yer alma hedefleri olan General Motors'a satmak olabilir. GM yöneticilerinin, Fransız otomobil üreticisinden fikri mülkiyeti satın almayı düşündükleri bildiriliyor.

Bu, Andretti'nin F1'in ticari hak sahipleri tarafından şampiyonaya herhangi bir değer katmayacağı gerekçesiyle reddedilmesinin ardından geldi. F1, ret mektubunda, Andretti'nin bir OEM (orijinal ekipman üreticisi) ortak etmesi durumunda başvurusuna "farklı" yaklaşacağını belirtmişti.

Andretti, Alpine’i satın almaya 'kesinlikle hayır' demişti. Ancak şimdi GM, 2026 spesifikasyonlarını karşılayacak bir motor inşa etme konusunda ilgi göstermiş durumda ve Renault’nun mevcut tesislerini satın alırlarsa bu daha erken gerçekleşebilir.

Her ne kadar en rekabetçi motoru üretmemiş olsalar da, Fransız takımında bulunan tarih ve uzmanlık, GM’in motor bölümünü satın alması durumunda büyük bir avantaj olabilir.