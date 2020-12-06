F1, genel görüşlerin aksine Sakhir GP'de "kaos" olacağını düşünmüyor

Hafta sonu öncesindeki tahminlerde, kısa dış pistte gerçekleştirilen sıralama turlarının kaotik geçeceği iddia ediliyordu. Fakat cumartesi günkü üç seansın sorunsuz geçmesiyle tahminler tutmamış oldu.

Ayrıca antrenman seanslarında anlaşıldığı üzere bu geçiş yapmak görüldüğü kadar kolay olmayacak.

Carlos Sainz’ın da bu yönde bazı açıklamaları oldu.

“Geçişler insanların düşündüğü kadar kolay değil. Sanırım oldukça heyecan verici bir F2 yarışı izlemiş olduk ama F2 yarışları bizim için her zaman öyle.”

“Şikanlar yüzünden öndeki aracı takip etmek zor. Bunu çok iyi yapmanıza izin vermiyor. Yani pist düzeni, geçişlere, görüldüğü kadar kolay izin vermiyor.”

“Aracın bir sebeple zeminden ya da başka sebeplerle darbe alması bu hafta sonu için aracın performansını ciddi ölçüde etkileyebilecek önemli bir sorun olabilir.”

McLaren’in diğer pilotu Lando Norris de bugünkü yarış için bazı açıklamalarda bulundu: “7, 8 ve 9’da arka taraftaki bordürler oldukça agresif. Yanlış bir açıyla onlarla vurursanız arabanıza ciddi zarar verebilirler.”

“Diğer haftalardan çok da farklı olacağını sanmıyorum çünkü önceki haftalara benzer şeyler var. Burada farklı olan turun uzunluğu: Normal parkurdaki bir tur için yaptığımızı burada iki tur için yapıyoruz. Yani işler daha düzenli oluyor. Tabii ki dikkat etmemiz gereken başka şeyler de olacaktır ama yarışın sonunda puan almak için hazır olduğumuzu bilmelisiniz.”

Dış pistteki uzun düzlükler ve viraj sayısının azlığı DRS treni görmemize sebep olacak gibi duruyor.

Bu yılki ilk puanlarını kovalayan Williams ise kaotik bir yarış geçmesinin beklendiği pistte lehine meydana gelecek her şeyi memnuniyetle karşılayacaklarını kabul ediyor.

Williams'ın araç performans gelişim sorumlusu Dave Robson, “Umuyorum pist, yüksek yıpratma gücüyle biraz kaotik geçer çünkü bu bize yarar. Ama Q1’indaha kaotik geçeceğini düşünmüştüm.”

“Yarış ilginç olabilir. Sanırım diğerlerine göre daha yakın ve sıkı bir yarış izleyeceğiz. Bu yüzden bir kaza ihtimalinde bundan etkilenecek pek çok araç olacaktır.”

“Sürtünmeden kaynaklı yıpranma gerçekten ilginç oldu. Bu virajların birkaçını yıllar önce de deneyimledik, engebeli olduklarını da biliyorduk ve yine öyleler. 7 ve 8. virajlardaki bordürler oldukça büyük ve normale göre daha farklı şekle sahipler.”

“Öyleyse kaotik bir yarış bizi mi bekliyor? Sanmıyorum… Oldukça sıradan bir F1 yarışı izleyeceğimizi düşünüyorum. Bizim içinse en kötüsü yarış liderlerinin bizi yarış esnasında tekrar yakalaması ve mavi bayrakları görmemiz. Bunun haricinde oldukça sıradan geçeceğini düşünüyorum.” dedi.

Çeviri: Zeynep Temel