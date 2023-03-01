F1'in geliri, 2022'deki rekor katılımlarla 2.5 milyar dolara yükseldi

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2021'deki 22 yarışlık takvimde katılım konusunda hâlâ bazı kısıtlamalar vardı, ancak geçen yıl bu kısıtlamaların nihayet ortadan kalkması ve F1'in Drive to Survive ile popülerleşmesiyle katılım önemli ölçüde arttı.

Spora artan ilgi, 2022'den önce COVID kısıtlamalarından etkilenmeyen son sezon olan 2019'dan bu yana %36'lık bir artışı temsil eden 5.7 milyonluk taraftar katılımına yansıdı.

Geçen yıl toplam gelir %20 artışla 2.136 milyar dolardan 2.573 milyar dolara yükselirken, işletmenin faaliyet geliri (takımlara ödeme yapıldıktan ve diğer maliyetler hesaba katıldıktan sonra kalan miktar) 92 milyon dolardan 239 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yıl 1.068 milyar dolar olan toplam ödemeler 2022'de 10 takım arasında 1.157 milyar dolar olarak paylaşıldı.

F1, ana gelir ölçütünün yarış promosyon ücretleri (%28,6), medya hakları (%36,4) ve sponsorluk (%16,9) arasında bölünerek %14'lük artışla 1.850 milyar dolardan 2.107 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Huge crowd support for Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Liberty Media sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Yarış promosyon geliri, 2021'e kıyasla Avrupa dışında düzenlenen üç ek yarış ve taraftarlar ile artarken, 2021'de taraftar katılımına getirilen sınırlamalar, düzenlenen sınırlı sayıda yarışın sözleşme koşullarında tek seferlik değişikliklere yol açtı."

"Medya hakları geliri; F1 TV abonelik gelirindeki büyüme, yeni ve yenilenen sözleşmeler kapsamındaki artan ücretler nedeniyle tüm yıl boyunca arttı. Sponsorluk geliri de yeni sponsorlardan elde edilen gelirin muhasebeleştirilmesi ile arttı."

Diğer gelirlerde de artış kaydedildi: "2021'deki 11 etkinliğe kıyasla 2022 boyunca rekor katılımla 19 yarışta faaliyet gösteren Paddock Club'dan elde edilen daha yüksek gelirin yanı sıra; Avrupa dışında daha fazla yarış düzenlenmesi ve nakliye maliyeti enflasyonunun faturalama oranları üzerindeki etkisi ile daha yüksek nakliye geliri elde edildi."

"Yılın tamamında elde edilen diğer F1 gelirleri de 2021 sezonunun pandemiden etkilenen ilk yarısında mümkün olandan daha geniş bir faaliyet kapsamı üstlenebilmemizden kaynaklandı."

Bununla birlikte gelirdeki artış, F1'in ilk Las Vegas GP'si için taahhüt ettiği önemli bir miktar da dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda maliyetlerin 421 milyon dolardan 593 milyon dolara yükselmesiyle birlikte gerçekleşti.

Liberty şunları da ekledi: "Bu maliyetler tüm yıl boyunca Avrupa dışında düzenlenen üç etkinlikle artan nakliye maliyetleri, temel enflasyon, daha yüksek katılım ve artan Paddock Club maliyetlerinin yanı sıra; ana F1 gelir akışlarıyla ilişkili yüksek komisyonlar, ortak hizmet maliyetleri, F2 ve F3 ile ilgili maliyetler nedeniyle arttı."

"Satış, genel ve idari giderler, daha yüksek personel ve BT maliyetleri ile artan yasal ve diğer danışmanlık ücretlerinin yanı sıra; Las Vegas Grand Prix'sinin planlanması ve lansmanıyla ilgili yaklaşık 19 milyon dolarlık maliyet nedeniyle tüm yıl boyunca artmıştır."

F1 CEO'su Stefano Domenicali, sporun sosyal medyada artan varlığının, popülaritesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Domenicali, "2022'de yarışlara rekor katılım vardı ve bir kez daha sosyal medyada en hızlı büyüyen spor olduk."

"Yüksek kaliteli yayınımız, F1 TV'deki gelişmiş içeriğimiz, sosyal kanallarımız, F1 Arcade ve F1 Exhibition ürünleri de dahil olmak üzere yeni sürükleyici deneyimlerimiz aracılığıyla taraftar etkileşimi oluşturmaya devam ediyoruz."

"F1'in küresel önemi ve sürdürülebilirlik çabaları, 2026'da Audi ve Ford gibi önde gelen OEM'lerin katılımını cezbediyor. Onların sporumuza değer katacaklarından eminiz." dedi.