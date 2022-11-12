F1, gelecek sezonlarda mükemmel takvimi kurmayı hedefliyor

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Yarış takvimini, lojistik açıdan daha anlamlı hale getirecek şekilde gruplandırmak, hem yük hareketini hem de personel seyahatini düzene sokarak karbon ayak izini azaltarak çevreci kimliğini güçlendirmeye çalışan F1'in temel amacı olmuş durumda.

Brezilya'nın hemen ardından Abu Dhabi'nin (hava yoluyla yaklaşık 15 saat uzaklıkta) olduğu 2022 takviminin son bölümü, mevcut programın nasıl bazı anormallikler içerdiğinin klasik bir örneği oldu.

Nielsen, gelecek senelerde bu sorunu aşmayı hedeflediklerini söyledi ancak kısa vadede bir çözüm olmayabileceği konusunda uyardı.

Nielsen, "Takvimi bölgeselleştirmek için çalışıyoruz. Gelecekte bu yönde bir takvimimiz var, size hangi yıldan itibaren olduğunu söylemeyeceğim ancak birkaç yıl içinde gelecekte mükemmel bir takvimimiz olacak."

“Ve her yıl yavaş yavaş buna doğru ilerliyoruz, bir etkinliği bir hafta ileri ya da geri hareket ettiriyoruz. Yani şu an memnun olmadığımız yerden, birkaç yıl içinde çok daha mutlu bir yere ulaşmak için bir stratejimiz var. Ama bu kademeli bir süreç." dedi.

Nielsen, şu aşamada mevcut yarış tarihlerinin anlaşmalar içerisinde belirlenmesi nedeniyle ellerinin kollarının bağlı olduğunu söyledi.

Nielsen, "Bu bir yolculuk. Eminim takdir edersiniz ki her yıla boş bir takvimle başlamıyoruz, yarışları tam olarak istediğimiz yere koyma özgürlüğümüz yok."

"Organizatörlerle olan anlaşmalarımızdan bazıları tarihi ve uzun soluklu. Ve o anlaşmaların içerisinde bize belki de istediğimiz özgürlüğü vermeyen maddeler var. Bu yüzden organizatörlerle yakın çalışmalı ve onları bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğine ikna etmeliyiz. Ancak onların hangileri olduğuna girmeyeceğim, bu doğru olmaz."

Pitlane atmosphere Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama ortadaki sorunlar sadece bunlar değil. İnsanların yılın belirli bir zamanında yarış yapmak istememelerinin başka nedenleri de var. Hava durumuyla ilgili olabilir ya da belirli bir hafta sonu aynı anda ülkede başka bir önemli etkinlik olabilir."

“Yani yarış tarihini belirleyen sayısız etki türü var ve buna ulaşmak biraz zaman alacak. Bence önemli olan bu yolculuğun artık başlamış olması. Bölgeselleşmenin getireceği faydaları anlıyor ve takdir ediyoruz." dedi.

Nielsen, lojistik anlamda takvimi etkileyen COVID'nin etkilerinin hâlâ devam ettiğini söyledi.

Nielsen, "Bunun hakkında konuşmayı bırakabileceğimiz günü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ancak COVID'in etkileri lojistik olarak bile hâlâ bizimle."

"COVID'in etkileri nedeniyle normalde olmayacakları yerde olan bir veya iki yarış var ve biz hâlâ bununla başa çıkıyoruz ve bu, takvimi tekrarlarken bahsettiğim yolculuğun bir parçası."

"Düzenli olarak uçağa binen bizler, ister hava yoluyla ister deniz yoluyla olsun, kargo bir kenara, sadece kendi yolcuğunuzu sağlamanın bile eskisi kadar kolay olmadığını doğrulayacaktır."

"Dürüst olmak gerekirse, bunun ne kadarının COVID ile ilgili olduğunu bilmiyorum, ancak ister bir insan veya bir kutu olsun, dünyanın içinde hareket etmek genel olarak COVID'den önce olduğu kadar kolay değil." dedi.