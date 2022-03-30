F1, füze saldırılarına rağmen Suudi Arabistan'da yarışmaya devam etmeyi planlıyor

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Suudi Arabistan'da, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansı sırasında pistin yakınlarındaki Aramco petrol tesisine füze saldırısı yapıldı.

F1 ve FIA, yarışın planlandığı üzere devam edeceğini duyurdular ancak sürücüler, kendi ve takım üyelerinin güvenlikleri hakkında endişelerini dile getirdiler. Sürücüler, takım patronları ve F1 yetkilileri ile sabah 3'e kadar süren görüşmeler yaptılar.

Sürücüler, yarışı iptal etmenin pratik olmayacağı konusunda ikna edildiklerini söylediler. Bazı sürücüler ise, F1'in ileride buraya geri dönmeyi değerlendireceğine dair güvence verdiğini açıkladılar.

Valtteri Bottas, "F1, doğru yerlere gittiğimizden ve 100% güvende olduğumuzdan emin olmak için bu yarış dahil olmak üzere buradaki etkinlikleri yeniden değerlendireceğine dair söz verdi." dedi.

Max Verstappen, yarışın geleceği hakkında görüşme yapılmasını beklediğini söyledi.

"Herkesle uzun bir konuşma yaptık ve nihayetinde yarışmaya karar verdik."

"Ancak hafta sonunun ardından bu durum hakkında kesinlikle daha fazla konuşacağız."

Yarışın ardından bazı sürücüler ülkeyi terk edebildikleri için rahatladıklarını dile getirdiler.

Lewis Hamilton, "Hafta sonu bittiği için çok mutluyum."

"Ayrıca herkes güvende olduğu için de çok mutluyum ve sadece gitmeyi bekliyorum." dedi.

Gelecek yıl dönmek hakkında endişeleri olup olmadığı sorulan Hamilton, "Sadece eve gitmek istiyorum." cevabını verdi.

Ancak RaceFans'e göre, Formula 1 Suudi Arabistan'a geri dönmeyi planlıyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarıştan sonra konuşan Daniel Ricciardo, daha fazla problem çıkmadığı için rahatladığını belirtti.

Ricciardo, "Çok uzun süre görüştük ve sadece sürücüler arasında değil, yukarıdaki isimlerle de bu kadar açık konuşabilmemiz iyi bir şey. Daha sonrasında daha rahat ve sakinleşmiş hissettiğimizi düşünüyorum."

"Açıkçası, hafta sonu oldukça pürüzsüzdü. Güvencesi verilen şeyler sağlanmış gibi görünüyordu ve tek söyleyebileceğim bu. Bunun dışında bir şey düşünmedim ama hafta sonu plana göre gitti." dedi.

Avustralyalı, sürücülerin, endişeleri nedeniyle hafta sonunun iptal olması için baskı yapmaktan caydırıldıklarını ifade etti.

"Ne konuşulduğunun detayına inmek istemiyorum ama dürüst olacağım, her aksiyonun aynı zamanda bir karşılığı olduğu da tartışıldı."

"Tahmin edebileceğiniz gibi 4.5 saat boyunca birçok şey değerlendirildi. Elbette kararı biz sürücüler almıyoruz ama çok fazla şey ve çalışanlar göz önünde bulunduruldu."

"Elbette aldığımız aksiyonlarda asla bencil görünmek istemiyoruz. Sadece kendimizi düşünüp, aldığımız kararlarla başkalarını etkilemek istemiyoruz." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, sporun, Suudi Arabistan ile olan ilişkisinin değeri yüzünden yarışla ilgili endişeleri görmezden geldiğini reddetti.

Domenicali, "Bence bu doğru bir değerlendirme değil çünkü bu açıdan kimse bizim ahlakımızı yargılayamaz."

"Yani dikkat edilmesi gereken tüm parçaları yerine koyma meselesi olduğunu düşünüyorum."

"Asıl soru, çizginin nerede olduğu. Bizim pozisyonumuz her zaman bu ve hep bu olacak. Yaptığımızın, tüm politik durumlarda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz."

"Bu yüzden, bunu sporun geleceği için her zaman göz önünde bulunduracağız. Çünkü Formula 1, çok fazla ülkenin ev sahipliği yapmak istediği harika bir konumda." dedi.