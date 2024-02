F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Verstappen'in bir F1 aracını herhangi bir yarış pistinde sürmenin en hızlı yolunu keşfetmek için fazla yardıma ihtiyacı yok, ancak bir fotoğrafçı onun tavsiyesinin geçmişte işe yaradığını iddia etti.

Hem Max'in hem de babası Jos'un arkadaşı olan deneyimli fotoğrafçı Frits van Eldik, pist kenarındaki benzersiz bakış açısının TV kameralarının ve telemetrinin göremeyeceği gözlemler yapmasına olanak sağlayabileceğini açıkladı.

Fotoğraflar sayesinde F1 pilotlarıyla ilişki kuran F1 fotoğrafçıları, farklı araçların ve pilotların her bir virajı nasıl aldıklarını çıplak gözle yakından gözlemlemek gibi alışılmadık konumlarda olabiliyorlar.

Van Eldik, DRS Race Show'a verdiği demeçte, Hollanda'da yayınlanan F1 Maximaal'in aktardığına göre, "Önemli olduğunu düşündüğüm bir şey görürsem, bunu her zaman bir pilota iletirim, en azından onlardan hoşlanıyorsam!" dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Van Eldik bir keresinde Verstappen'in takım arkadaşının - hangisi olduğunu söylemedi - bir virajı genç Hollandalıdan farklı aldığını nasıl fark ettiğini anlattı. Gözlemini Max'e aktarmış, o da hemen ayarlamış ve daha fazla hız bulabilmiş.

Van Eldik, "Her zaman doğru şeylerle geldiğinizden emin olmalı ve 'Şuna dikkat et ya da buna dikkat et' demelisiniz."

"Hatta kariyerinin başlarında Max'e 'Pist dışında takım arkadaşının şunu yaptığını görüyorum, sen de bunu yapıyorsun' demiştim. Aradaki farkın ne olduğunu bilmiyordum."

"Bir gün sonra çok hızlıydı ve elinde bir fotoğrafla yanımdan geçti - çünkü o virajın fotoğrafları bende vardı - ve sonra şöyle dedi: 'Gördün mü? Şimdi iyi mi?'"

"Bu çok komik ama ben sadece bir fotoğrafçı olarak değil, aynı zamanda bir insan ve uzman olarak da ciddiye alınmak istiyorum." dedi.