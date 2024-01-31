Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Deneyimli bir F1 yarış fotoğrafçısı, pist kenarından izleyerek verdiği tavsiyelerin Max Verstappen'in pistte daha fazla hız bulmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen'in bir F1 aracını herhangi bir yarış pistinde sürmenin en hızlı yolunu keşfetmek için fazla yardıma ihtiyacı yok, ancak bir fotoğrafçı onun tavsiyesinin geçmişte işe yaradığını iddia etti.

Hem Max'in hem de babası Jos'un arkadaşı olan deneyimli fotoğrafçı Frits van Eldik, pist kenarındaki benzersiz bakış açısının TV kameralarının ve telemetrinin göremeyeceği gözlemler yapmasına olanak sağlayabileceğini açıkladı.

Fotoğraflar sayesinde F1 pilotlarıyla ilişki kuran F1 fotoğrafçıları, farklı araçların ve pilotların her bir virajı nasıl aldıklarını çıplak gözle yakından gözlemlemek gibi alışılmadık konumlarda olabiliyorlar.

Van Eldik, DRS Race Show'a verdiği demeçte, Hollanda'da yayınlanan F1 Maximaal'in aktardığına göre, "Önemli olduğunu düşündüğüm bir şey görürsem, bunu her zaman bir pilota iletirim, en azından onlardan hoşlanıyorsam!" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Van Eldik bir keresinde Verstappen'in takım arkadaşının - hangisi olduğunu söylemedi - bir virajı genç Hollandalıdan farklı aldığını nasıl fark ettiğini anlattı. Gözlemini Max'e aktarmış, o da hemen ayarlamış ve daha fazla hız bulabilmiş.

Van Eldik, "Her zaman doğru şeylerle geldiğinizden emin olmalı ve 'Şuna dikkat et ya da buna dikkat et' demelisiniz."

"Hatta kariyerinin başlarında Max'e 'Pist dışında takım arkadaşının şunu yaptığını görüyorum, sen de bunu yapıyorsun' demiştim. Aradaki farkın ne olduğunu bilmiyordum."

"Bir gün sonra çok hızlıydı ve elinde bir fotoğrafla yanımdan geçti - çünkü o virajın fotoğrafları bende vardı - ve sonra şöyle dedi: 'Gördün mü? Şimdi iyi mi?'"

"Bu çok komik ama ben sadece bir fotoğrafçı olarak değil, aynı zamanda bir insan ve uzman olarak da ciddiye alınmak istiyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Steiner: "Eşit araçla yarışılması dahilinde zirvedeki pilot Verstappen olur"

Steiner: "Eşit araçla yarışılması dahilinde zirvedeki pilot Verstappen olur"

Formula 1

Steiner: "Eşit araçla yarışılması dahilinde zirvedeki pilot Verstappen olur" Steiner: "Eşit araçla yarışılması dahilinde zirvedeki pilot Verstappen olur"

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Formula 1

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı" Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

Formula 1
McLaren renk düzeni lansmanı

McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı? McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Formula 1

Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım" Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Formula 1

Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Newey, çizim masası başında yaşadığı 'evreka' anlarının hâlâ tadını çıkarıyor

Newey, çizim masası başında yaşadığı 'evreka' anlarının hâlâ tadını çıkarıyor

Formula 1

Newey, çizim masası başında yaşadığı 'evreka' anlarının hâlâ tadını çıkarıyor Newey, çizim masası başında yaşadığı 'evreka' anlarının hâlâ tadını çıkarıyor

Allison: "Red Bull/AlphaTauri ittifakı büyük fayda getirmeyecek"

Allison: "Red Bull/AlphaTauri ittifakı büyük fayda getirmeyecek"

Formula 1

Allison: "Red Bull/AlphaTauri ittifakı büyük fayda getirmeyecek" Allison: "Red Bull/AlphaTauri ittifakı büyük fayda getirmeyecek"

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Formula 1

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda" Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Son Haberler

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol