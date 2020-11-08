Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

paylaşım
yorumlar
F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Ekleyen:
, Editör

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 9-10-11 Kasım tarihleri arasında Formula 1 tanıtım filmi çekileceği için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Şimdilik nasıl bir film çekimi olacağı bilinmiyor ancak İstanbul Valiliği, üç gün boyunca çeşitli noktaların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklamada, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Avrasya Tüneli, Kennedy Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı güzergahlarda farklı saatlerde trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

9 Kasım Pazartesi günü 

12.50 - 13.35 saatleri arasında Avrasya Tüneli'nin Samatya Güney giriş noktası ve Avrasya Tüneli Anadolu istikameti ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar alternatif olarak sahil Güney Sirkeci istikameti ve Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı istikametini kullanabilecek.

Yine Pazartesi günü, 14.45 - 17.30 saatleri arasında Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş istikameti, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, Bebek Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar, Dere Boyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşil Pınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak güzergahlarını kullanabilecek.

10 Kasım Salı günü 

08.30 - 11.45 saatleri arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak'tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı olacak.

Bu güzergahta trafik akışı, Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak'tan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne yönlendirilecek.

Yine Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik, Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na, Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

11 Kasım Çarşamba günü

13.45 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik akışı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlendirilecek.

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Önceki haber

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Son Haberler

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

2
Formula 1

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

3
FIA F2

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

44dk
4
Formula 1

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

1s
5
MotoGP

MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!

3s

Son Haberler

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
F1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
F1

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
F1

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
F1

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"
F1

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.