F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı

Hamilton, pazar günü Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta, Max Verstappen'le ilk turda temas yaşadı.

Copse'a gelirken yaşanan bu temasın ardından Verstappen, büyük bir süratle sol taraftaki lastik bariyerlere savruldu ve 51G kuvvete maruz kaldı.

FIA olayda Hamilton'ı hatalı buldu ve temastan kaçınmaması nedeniyle kendisine 10 saniye zaman cezası verdi. Fakat Hamilton, güçlü bir geri dönüşe imza atarak galibiyete ulaşmayı başardı.

Verstappen ile olan bu olay, büyük tartışmalara yol açtı ve Red Bull'un patronları, Hamilton'ın sürüşünü eleştirdiler ve hatta kendisine bir yarış men cezası bile verilmesini istediler.

Hastaneye giden Verstappen, henüz oradayken Hamilton'ın Britanya GP galibiyetini kıyasıya kutlamasını da saygısızlık olarak yorumladı. Bu da tartışmaları daha da körükledi.

Pazar günü boyunca Mercedes'in resmi sosyal medya paylaşımlarının altına, maymun emojileri ve diğer pek çok şey içeren ırkçı mesajlar atıldı.

Bu mesajlar, pazartesi sabahı F1, FIA ve Mercedes tarafından yapılan ortak bir basın açıklamasıyla kınandı.

Açıklamada şöyle denildi: "Lewis Hamilton, yarış içerisinde yaşanan bir temasın ardından pazar günkü Britanya Grand Prix'si esnasında ve sonrasında, sosyal medyada çok sayıda ırkçı söyleme maruz kaldı."

"Formula 1, FIA ve Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı, bu davranışı olabilecek en güçlü şekilde kınıyor. Sporumuzda böyle insanların yeri yok ve sorumluların, yaptıkları eylemlerden sorumlu tutulmasını istiyoruz."

"Formula 1, FIA, sürücüler ve takımlar, çeşitliliği artırmak ve daha kapsayıcı bir spor yaratmak için çabalıyorlar ve bu tür kabul edilemez çevrimiçi suistimal örneklerine vurgu yapılıp, bunların ortadan kaldırılması gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images