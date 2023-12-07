F1, FIA ve Extreme H serileri, Hidrojen Çalışma Grubu kurdular

Taraflar, hem batarya sistemleri hem de yakıt hücreleri dahil olmak üzere hidrojen teknolojisinin motor sporlarında nasıl kullanılabileceğini değerlendirecek ve ulaşım ve altyapının sürdürülebilirlik referanslarını artırmaya odaklanacak.

Panelde F1'i baş teknik sorumlu Pat Symonds, FIA'yı tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis ve Extreme H'yi Extreme E'nin teknik direktörü Mark Grain temsil edecek.

Symonds, "Sporumuz yeni teknolojileri inanılmaz kısa sürelerde kamuoyunun algısında ön plana çıkarma geleneğine sahiptir. Bunu, tüm çözümlere açık fikirli davranarak ve çapraz fonksiyonel mühendisliği benimseyerek yapıyoruz."

"İklim değişikliğinin azaltılması herkesin gündeminin ön sıralarında yer aldığından, sürdürülebilirliği teşvik etmeye kararlıyız ve bu nedenle mobilite sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik tüm alanları keşfetmemiz gerekiyor. Buna sürdürülebilir sıvı hidrokarbon yakıtlar, elektrifikasyon ve hidrojen de dâhil olmalıdır."

"Bu Çalışma Grubu, ilk elden deneyim kazanmamızı ve Extreme H'nin kucaklayacağı hidrojen tahrikinin birçok yönünün anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmamızı sağlayacak bir işbirliğine olanak tanıyor." dedi.

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images Görev H24 Hidrojen

Geçtiğimiz ay Motorsport.com'un kardeş yayını GP Racing dergisi için bir yazı kaleme alan Symonds, hidrojen yakıt hücrelerinin çok fazla ısı üretmesi ancak nispeten düşük bir sıcaklıkta çalışması gerektiğinden yarışlar için verimsiz olduğunu belirtmişti. Bunun, araçların çok daha büyük radyatörlerle donatılmasını gerektireceği düşünülüyor.

Symonds, "Peki hidrojen yarış motorları için uygun bir enerji kaynağı mıdır? Bence cevap kuşkusuz evet ama örneğin gelişmiş bir sürdürülebilir biyoyakıt ve e-yakıt karışımından daha iyi bir çözüm mü?"

"Bu soruyu yanıtlamak daha zor, çünkü önümüzdeki on ya da iki yıl içinde ulaşım yakıtlarına yönelik altyapıların nasıl gelişeceğine bağlı olacak." dedi.

Yeni kurulan Extreme H serisi, 2024'ün başlarında daha kapsamlı bir test programından önce bu yılın sonuna kadar hidrojen off-road aracının ilk tam hız denemesini yapmayı planlıyor.

Tombazis, "Hem FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın hem de 2025'te düzenlenecek olan FIA Extreme H Şampiyonası'nın yönetim organı olarak bu son işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz."

"FIA Teknik Departmanı hidrojen teknolojisi alanında tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir ve bu bilgi birikimini sportif, güvenlik ve mevzuat uzmanlığıyla birlikte Çalışma Grubuna taşıyacağız."

"Şu anda tüm FIA motor sporları portföyünde olduğu gibi, bu işbirliğinden de sporumuzun ve mobilitenin yararına olacak dersler çıkaracağız." dedi.

Le Mans ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası organizatörü Automobile Club de l'Ouest, hidrojenle çalışan bir prototip sınıfının tanıtımını 2027 yılına kadar bir yıl daha erteleyecek.