F1, Ferrari Trento ile olan şarap anlaşmasını yeniledi

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İtalyan şirket üç yıllık anlaşmanın bir parçası olarak 2021 sezonunun başından itibaren Formula 1'in yeni şarap tedarikçisi olmuştu.

Aslında geçmişte podyum törenlerinde şampanya kullanılsa da, Ferrari Trento ile yapılan anlaşma gereği köpüklü şarap kullanılıyor.

F1'in artan popülaritesinden faydalanan Ferrari Trento, çarşamba gecesi Londra'da düzenlenen bir etkinlikte, anlaşmanın iki yıl daha uzatıldığını açıkladı. Sonrasında F1 de resmi olarak anlaşmayı doğruladı.

F1'in yöneticisi Brandon Snow şunları söyledi: "Ferrari Trento'nun F1 ile olan ortaklığını iki yıl daha uzattığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Sadece bir tam sezonun ardından, sahip olduğumuz anlaşmayı böyle heyecan verici şekilde uzatmak, dahil olan tüm taraflar için harika bir haber ve bu ürünleri 2025 sonuna kadar her podyumda kullanmaya devam edecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, sprays Champagne on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari Trento başkanı Matteo Lunelli şunları ekledi: "2021 yılında bu ortaklığı duyurduğumuzda, bunun sadece büyük bir başarı değil, aynı zamanda bir başlangıç noktası olduğunu söylemiştik."

“Bugün, üzerinden sadece bir yıl geçmesine rağmen bu ortaklığın, değerlerimizi dünyadaki büyük ve heyecan verici bir kitleye iletmek için inanılmaz bir fırsat olduğunu doğrulayabiliriz."

“Ferrari Trento'nun kuruluşundan tam 120 yıl sonra, köpüklü şaraplarımızın dünya çapında giderek daha fazla öne çıkmasından ve F1'in sağladığı şovun bir parçası haline gelmesinden gurur duyuyoruz.”

Ferrari Trento, F1'in resmi partneri olarak 2021 yılında kullanılmaya başlansa da, aslında sporla olan bağları geçmişe dayanıyor.

Renault'dan Alain Prost'un kazandığı 1981 İtalya Grand Prix'sinde bir defaya mahsus Ferrari Trento şarabı kullanılmıştı.