Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak Sonraki / Silverstone, Britanya GP hafta sonunda 400 binden fazla seyirci bekliyor
Formula 1 Haberler

F1, Ferrari Trento ile olan şarap anlaşmasını yeniledi

Ferrari Trento, Formula 1'le yaptığı yeni anlaşma kapsamında en az 2025 sonuna kadar F1'in resmi köpüklü şarap tedarikçisi olacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1, Ferrari Trento ile olan şarap anlaşmasını yeniledi
Haberi dinle

İtalyan şirket üç yıllık anlaşmanın bir parçası olarak 2021 sezonunun başından itibaren Formula 1'in yeni şarap tedarikçisi olmuştu.

Aslında geçmişte podyum törenlerinde şampanya kullanılsa da, Ferrari Trento ile yapılan anlaşma gereği köpüklü şarap kullanılıyor.

F1'in artan popülaritesinden faydalanan Ferrari Trento, çarşamba gecesi Londra'da düzenlenen bir etkinlikte, anlaşmanın iki yıl daha uzatıldığını açıkladı. Sonrasında F1 de resmi olarak anlaşmayı doğruladı.

F1'in yöneticisi Brandon Snow şunları söyledi: "Ferrari Trento'nun F1 ile olan ortaklığını iki yıl daha uzattığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Sadece bir tam sezonun ardından, sahip olduğumuz anlaşmayı böyle heyecan verici şekilde uzatmak, dahil olan tüm taraflar için harika bir haber ve bu ürünleri 2025 sonuna kadar her podyumda kullanmaya devam edecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, sprays Champagne on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, sprays Champagne on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari Trento başkanı Matteo Lunelli şunları ekledi: "2021 yılında bu ortaklığı duyurduğumuzda, bunun sadece büyük bir başarı değil, aynı zamanda bir başlangıç noktası olduğunu söylemiştik."

“Bugün, üzerinden sadece bir yıl geçmesine rağmen bu ortaklığın, değerlerimizi dünyadaki büyük ve heyecan verici bir kitleye iletmek için inanılmaz bir fırsat olduğunu doğrulayabiliriz."

“Ferrari Trento'nun kuruluşundan tam 120 yıl sonra, köpüklü şaraplarımızın dünya çapında giderek daha fazla öne çıkmasından ve F1'in sağladığı şovun bir parçası haline gelmesinden gurur duyuyoruz.”

Ferrari Trento, F1'in resmi partneri olarak 2021 yılında kullanılmaya başlansa da, aslında sporla olan bağları geçmişe dayanıyor.

Renault'dan Alain Prost'un kazandığı 1981 İtalya Grand Prix'sinde bir defaya mahsus Ferrari Trento şarabı kullanılmıştı.

paylaşım
yorumlar
Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak
Önceki haber

Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak
Sonraki haber

Silverstone, Britanya GP hafta sonunda 400 binden fazla seyirci bekliyor

Silverstone, Britanya GP hafta sonunda 400 binden fazla seyirci bekliyor
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
FIA dalgalanma kurallarında geri adım attı, ikinci taban destek kolundan vazgeçti
Formula 1

FIA dalgalanma kurallarında geri adım attı, ikinci taban destek kolundan vazgeçti

F1'deki ilk sahte marina fikri, Silverstone'da ortaya çıkmış Miami GP
Formula 1

F1'deki ilk sahte marina fikri, Silverstone'da ortaya çıkmış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Leclerc: "Önümüzdeki dört yarış çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Önümüzdeki dört yarış çok önemli"

Russell: "Silverstone'da rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Silverstone'da rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz"

Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!
Formula 1 Formula 1

Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!

Verstappen: "Piquet ırkçı biri değil fakat Hamilton yorumu doğru değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Piquet ırkçı biri değil fakat Hamilton yorumu doğru değil"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.