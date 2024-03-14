Ferrari, basında konuşulan isimlerle ilgilenmiyor, yakında 15 yeni isim takıma katılacak

Ferrari istikrarı benimsiyor; Maranello merkezli ekip, 2024 sezonuna ikinci takım olarak başladı. Fred Vasseur, Enrico Cardile tarafından yönetilen mühendislerle birlikte Max Verstappen'in Red Bull'un yakalamak için önemli bir plan hazırladı

İlk güncellemeler Japonya'ya, bir sonraki büyük paket ise Imola'ya gelecek.

SF-24'ün kusurları ana hatlarıyla belirlendi (yere basma gücü eksikliği ve arka süspansiyonun ayarlanması) ve geçen yıl olduğu gibi Max Verstappen'i yakalamak için net bir plan belirlendi. Takım, büyük bir heyecana kapılmıyor ve yapılması gereken işin farkında.

Ferrari'nin Takım Müdürü Frederic Vasseur geleceğin Scuderia'sını tasarlıyor ve gençlere odaklanıyor Fotoğraf tarafından: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari, Red Bull içerisinde yaşanan tartışmalara dahil olmayıp; Adrian Newey ve Pierre Wache gibi isimlere odaklanmamış vaziyette.

Vasseur, bunun yerine Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in 2026'da kullanacağı aracı tasarlayacak kadroyu hazırlamak için Loic Serra'nın Mercedes'ten ayrılmasını bekliyor. Serra, Nisan ayına kadar Brackley'de görev alacak ve ardından yıl sonunda Şahlanan At'a katılmadan önce kısa bir bekleme süreci geçirecek.

Ferrari'nin Serra hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadığı doğru fakat hiçbir zaman da yalanlamadı. Serra, sürekli gelişen sistemi bozmadan Ferrari teknik departmanındaki ekstra adam olacak.

Enrico Cardile, Ferrari şasi teknik direktörü Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

2023'ün sonu ile 2024'ün başı arasında yaklaşık 10 kişi Ferrari'ye geldi. Şimdi anlaşılan ve yakında takıma katılacak 15 kişilik ikinci bir kısım daha var; bunların çoğu Haziran ayından önce Red Bull ve diğer ekiplerden Ferrari'ye gelecek.

Bunlar simülasyon ve aerodinami gibi belirli alanlarda çalışacak genç ama deneyimsiz olmayan kişiler. Bunların içinde elektronik ve yapay zeka gibi alanlarda çalışacak "matematikçiler" de bulunacak.

Ferrari'ye artık daha fazla dahil olan John Elkann, takımın büyümesi ve araç gelişimi konusunda belirli bir yön çizmesinin ardından Vasseur'e tam yönetim özerkliği verdi (Jerome D'Ambrosio'nun FDA'nın başına gelmesi bunun açık bir örneği).

Son günlerde medya tarafından ön plana çıkarılan bazı isimler Ferrari'nin radarında değil. Kısa vadeli tercihler, Adrian Newey gibi bir ismi Ferrari'ye getirme hayali olmadan yapıldı.