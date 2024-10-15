Ferrari, Austin'e getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamaya bölecek!
Ferrari, Amerika Grand Prix'sine getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamada uygulama kararı aldı.
Formula 1 sezonunun son çeyreği yaklaşırken Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine yeni güncellemelerle gidiyor.
Ferrari, Singapur ve Bakü GP'lerinden beklenenden daha az puan toplasa da, yeni teknik direktör Loic Serra ve Jerome D'Ambrosio’nun katılımıyla güçlenmiş durumda.
Ancak Ferrari'nin SF-24 için planladığı son büyük güncellemenin tamamı bu hafta sonu COTA'ya getirilemeyecek.
Takım, bu yenilikleri iki aşamada uygulamaya karar verdi. Bunun arkasındaki nedenin bazı parçaların onay sürecindeki gecikmeler ya da sprint formatı olan bir hafta sonunda çok fazla yeni parçayı denemek istememeleri olduğu düşünülüyor.
Ancak kesin olan şey, yeni ön kanadın Austin’de sahneye çıkacağı ve tabanla ilgili bazı yeniliklerin de Meksika’da görüleceği.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images
Ferrari'nin bu yaklaşımı rakipleri Red Bull, Mercedes ve McLaren'ın de büyük güncellemelerle gelmesi beklenen Texas GP'si için daha temkinli bir strateji olarak yorumlanıyor.
Mercedes’in de bu hafta sonu bazı önemli güncellemeler getireceği biliniyor ancak takımın asıl odak noktasının 2026 kurallarına hazırlanmak olacağı da biliniyor.
Öte yandan McLaren, sezonun ikinci yarısında etkileyici bir yükseliş göstererek rakiplerini zorlamaya devam ediyor. MCL38'in çok yönlü yapısı, bu sezon her pistte güçlü performanslar sergilemesine olanak sağladı.
Ferrari’nin hedefi, sezona güçlü bir şekilde devam ederek Red Bull’un peşinden gitmek ve sezonu takımlar şampiyonasında ikinci sırada bitirmek. Ancak McLaren’ın sahip olduğu güçlü araç avantajı nedeniyle bu hedefe ulaşmak kolay olmayacak.
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